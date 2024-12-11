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網羅AI人才 國發會前進印度班加羅爾、明年赴美國矽谷

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會11日發布新聞稿指出，12月2日至8日攜手數發部、台達電子（2308）、瑞昱（2379）、羅技、輝達(NVIDIA)、台北市電腦公會(TCA)，以及台大、師大、台科大等，組團赴印度班加羅爾(Bangalore)，推動AI人才產業台印人才交流。

除這次印度活動外，國發會並將於2025年1月率團赴美推動雙邊人才合作與交流。

國發會表示，本次共計辦理人才博覽會三場次，參與人數超過2,000人；並積極布建印度人才網絡，已與當地20所大學建立連結，及見證台大印度校友會成立。

為充實AI、半導體等重點產業發展所需人才，國發會盤點我國業者人才需求樣態，並運用大數據分析國際人才分布情形，發現美國矽谷、印度班加羅爾為AI、半導體人才最多的二個區域。國發會劉鏡清主委表示，針對美國矽谷、印度班加羅爾二地，進行線上、線下全方位引進人才。

國發會指出，此次與印度班加羅爾RV College of Engineering、BMS College of Engineering、Presidency University等三所以工程學院為主的大學合作，辦理就業及就學博覽會三場次，透過台大等三所學校分享校園特色、留學資源，鼓勵印度學子來太求學；此外，並有我國九家廠商參與提供職缺，包括台達電、台積電（2330）、瑞昱、威剛（3260）、叡揚（6752）、耀登（3138）、力成（6239）、輝達、羅技等，涵蓋三種不同類型，包括當地台商、在台台商及外商，均表示對國際人才有積極需求，且認為印度人才市場開發潛力大，可優先爭取來台就學，增加來(留)台可能性。

國發會還提到，印度班加羅爾是美國以外的AI及半導體人才重鎮，本次已與印度班加羅爾主要對象學校建立初步連結，未來將持續深化合作項目及擴大範疇，建構人才交流合作平台，逐步拓展印度人才網絡，促全面觸及印度潛在人才，積極宣傳我國產業發展現況、優質生活環境，以及國發會Talent Taiwan國際人才服務及攬才中心等，並將精準鏈結印度人才，協助介接我國企業及學校需求，有效打造完整印度人才輸送與支持體系。

印度 台達電 國發會

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