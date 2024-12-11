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經濟發展以AI為核心有利台灣 台綜院估明年GDP為3.16％

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣綜合研究院11日發布最新經濟預測，由於出口與投資優於預期，2024年全年經濟成長率為4.21%，較6月預測上修0.64個百分點。聯合報系資料照
台灣綜合研究院11日發布最新經濟預測，由於出口與投資優於預期，2024年全年經濟成長率為4.21%，較6月預測上修0.64個百分點。聯合報系資料照

台灣綜合研究院11日發布最新經濟預測，由於出口與投資優於預期，2024年全年經濟成長率為4.21%，較6月預測上修0.64個百分點。2025年則因AI需求持續，支撐出口帶動投資，全年經濟成長率也有3.16%的水準。台綜院對今、明年GDP預測皆為國內智庫最樂觀，但低於主計總處的預測數。

國內三大財經智庫之一台灣綜合研究院今舉辦「2025年台灣及主要國家經濟展望」論壇，回顧台灣及全球今年的經濟情勢，並展望2025年的諸多挑戰。

談及當前經濟，台綜院創辦人劉泰英分析，未來經濟是以AI為軸心，「全世界都需要台灣晶片，而晶片也是現在最重要的武器，愈精密的晶片，需求會愈大，對台灣經濟前景有利」。

不過，劉泰英也提到，美國總統當選人川普即將上任，可能掀起的關稅戰恐衝擊全球經貿成長動能，再加上俄烏戰爭、中東緊張局勢升溫，連鄰近的南韓也有狀況，在地緣政治紛擾之下，台灣難免會受影響，但長期展望仍看好。

此外，媒體關注台股明年有無機會上看三萬點？劉泰英認為，股市會受政治、國際經濟等各種變數影響，短期波動較大，但長期來看，「台股當然有機會挑戰三萬點」，因為AI時代來臨，未來對於精密晶片需求只會愈來愈大，這有利台灣經濟發展。

台綜院長吳再益也表示，未來經濟發展以AI為核心，將讓台灣長期保有成長動能。惟美國川普新政不確定性風險偏高，因此仍須審慎看待明年台灣經濟發展。此外，美中關係發展、主要國家貨幣政策轉向影響等議題，皆可能影響台灣經濟後續表現，國內外諸多問題與挑戰，不容小覷，須謹慎因應。

台綜院今同步公布今年11月電力景氣燈號，連續第七個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈，主因是2024年全球經濟溫和復甦，持續受惠AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，國際終端需求回溫，使得半導體產業持續蓬勃發展，帶動相關產業用電增加，預估2024年11月全國產業高壓以上用電量成長率為2.48％。1~11月（排除2月春節因素）全國產業用電量皆呈正成長，整體產業用電量較去年同期成長2.05%。

關於整體經濟情勢，台綜院表示，今年台灣受益於全球半導體週期的好轉，在全球人工智慧與高科技產品需求持續激增的支撐下，出口成長優於預期，企業投資轉趨熱絡經濟前景改善。展望明年，民間消費維持正常水準，投資與出口延續受惠高科技產品需求支撐一定成長基礎，惟國際經濟情勢瞬息萬變，使台灣經濟成長增添不確定性。

AI GDP 出口值 經濟成長率

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