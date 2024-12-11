國泰金最新預測！2025 GDP預估2.8％ 通膨率1.9％景氣轉陰

國泰金控（2882）11日公布第四季經濟氣候暨金融情勢，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授預測，台灣今明兩年經濟成長率（GDP）分別上調至4.1％以及維持在2.8％不變，但下修2025年台GDP區間預期、降至1.6％到3.7％，直言「川普是明年全球經濟最大變數」，以及「明年經濟成長率弱於今年」。

對於台通膨率，國泰金預測明年為1.9％，略高於31家預測機構中位數1.8％，國泰金解釋，主因外食與房租費用居高不下，第四季台灣央行將維持利率不變，不會跟進主要央行降息。此外，假設貿易戰開打，對美國通膨下滑出現阻力，將進一步影響美國聯準會降息腳步，甚至縮減降息碼數，目前最新估計Fed降息幅度，將較原先預期的4到5碼，縮減至3碼。

根據國泰台大對台灣民眾最新調查，評估明年第一季台灣經濟氣候將將由「朗」(景氣穩定)轉「陰」(景氣轉弱)，出現機率將在60%以上；市場持續關注Trump 2.0措施進展，金融市場恐隨之波動，惟資金面仍是充沛，預期金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間。

面對台灣央行政策，徐之強認為， 2025年凍息機率高；他同時認為，近期買賣移轉棟數正在反映台灣房市有些冷卻，目前目的應該有達成，下星期第四季的央行理監事會議，不會升息同時也不會再祭出新一輪信用管制措施，「因央行應會再觀察一陣子，不會更緊也不會更鬆，讓市場消化沉澱」。

另外，今年第四季，受到台幣貶值幅度小於競爭對手，導致名目有效匯率指數(NEER)明顯升值影響，金融情勢指數(FCI)由「寬鬆」區間降至「穩定」區間。展望明年第一季，徐之強評估，市場持續關注Trump 2.0措施進展，金融市場波動性猶高，惟資金面仍是充沛，預期金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間內。

徐之強指出，總結影響2025年台灣經濟成長的主要因素有六：(1) 川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；(2) 美國通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；(3) Fed利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；(4) 中國政策刺激幅度不足，房市持續疲弱，景氣復甦不如預期；(5) 央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；(6) 人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。