沃旭：國泰人壽取得大彰化西北離岸風場50％股權 交易金額533億元

沃旭能源11日宣布，與台灣最大保險企業–國泰人壽保險簽署協議，由國泰人壽及其子公司國泰風能控股公司，投資取得583MW大彰化西北離岸風場50%股權，沃旭能源繼續持有該風場50%股權。

大彰化西北離岸風場為沃旭能源目前正在建置中的大彰化西南第二階段及西北離岸風場（合計建置容量920 MW）之一，預計於2025年底建置完成。

沃旭表示，這次協議總金額包括新投資人出資取得大彰化西北離岸風場專案公司50%股權，以及在風場統包合約下，新投資人承諾支付風場建造支出50%的費用。總金額約新台幣533億元（約為丹麥克朗116億元），預計於2024及2025年支付。本項合資案已經獲得所有主管機關核准，雙方簽約後將於今年底完成交易。

根據雙方協議，沃旭能源將依據風場設計、採購及施工統包契約（Engineering, procurement, construction contract），全權負責執行大彰化西北離岸風場之整體興建工程。未來沃旭能源也將透過位於台中港的運維中心，負責該風場長期營運與維護作業，確保風場最佳效能。

沃旭能源全球副執行長暨商務長Rasmus Errboe表示，高興再度於亞太區落實合作夥伴模式（partnership model)，攜手國泰集團，共同推動區域離岸風電發展。沃旭很滿意這次交易，這是沃旭運用合作夥伴模式釋股引資計畫的重要里程碑，將確保集團推進中長期發展目標。

國泰人壽為國泰金融控股股份有限公司之子公司，國泰金控（2882）旗下的國泰永續私募股權基金也是大彰化東南離岸風場的共同投資人之一。

國泰人壽總經理劉上旗表示，很高興與沃旭能源合作開發大彰化西北離岸風場。本次投資體現了我們支持政府推動再生能源轉型的承諾，同時也符合保險業追求穩定長期回報的投資目標。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，沃旭歡迎國泰人壽這樣實力堅強的在地夥伴成為大彰化西北離岸風場投資人，這也創下台灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模。本次合資案獲得多家外國和本地銀行機構、以及國內外出口信貸保險機構(Export credit agencies)鼎力支持，更加凸顯各界夥伴對沃旭能源建置、運維離岸風場的能力與實績極具信心，也為台灣綠色投資樹立新典範。

這次協議由沃旭能源負責為新投資人規劃專案融資方案之結構以取得資金，並由六家外國和本地出口信貸機構提供信用擔保：比利時出口信貸機構Credendo、丹麥出口與投資基金（EIFO）、澳洲出口融資公司（EFA）、韓國貿易保險公司（KSURE）、國家融資保證中心、英國出口信貸局（UKEF）。這也是國家融資保證中心首度為離岸風電專案融資提供融資保證。

沃旭能源正在建置大彰化西北、大彰化西南第二階段離岸風場，總建置容量為920MW，其中大彰化西南離岸風場為沃旭百分之百持股。沃旭與台積電（2330）於2020年簽署企業購售電契約，由台積電承購920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場未來20年的所有發電量。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場和營運中的900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場相鄰。其中容量605 MW的大彰化東南離岸風場由沃旭能源持股50%，該風場另外50%股權由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構Caisse de dépôt et placement du Québec（CDPQ）以及國泰集團子公司國泰永續私募股權基金組成之合資公司共同持有。

大彰化離岸風場合計總容量1.82GW，每年所生產的乾淨電力相當於台灣200萬家戶每年用電量，或相當於每年減少350萬噸二氧化碳排放量。