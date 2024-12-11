微電能源與越南前三大再生能源公司BCG集團簽署MOU

綜合能源服務商微電能源（6883）宣布於胡志明市與越南大型再生能源資產公司Bamboo Capital Group簽署投資與技術合作合作備忘錄。

Bamboo Capital Group（BCG集團）是越南前三大再生能源開發商之一，同時也是在胡志明交易所的上市公司，BCG集團在越南開發並經營多座太陽能電廠，總容量超過1GW，涵蓋越南中南部多個省份；同時亦在住宅及商業不動產開發、基礎建設投資上具有多項大型實績。著眼於越南工業快速發展、綠電直售的發展趨勢，BCG除了再生能源的開發，更在高低壓能源管理、綠電交易管理、光儲能源管理等領域積極發展。

雙方簽署之合作備忘錄，規劃以對等投資之比例，合資成立服務型態的子公司，微電能源將對合資公司進行技術授權，針對BCG集團旗下大型電廠的能源管理與維運管理系統進行合作開發，完整提供集團再生能源專案長期的資產管理、營運管理、綠電銷售、光儲系統能源管理與能源區塊鏈技術五項主要服務，亦為跨省跨區的專案，提供以雲端為基礎的軟體解決方案，並預計進一步服務未來東協區域的再生能源投資與管理。首階段合作將於BCG集團已併網的100~300MW太陽能電廠試行，未來將逐步擴展至其超過1GW的光電案場。

微電能源透過能源數據管理跨足海外，今年分別與越南大型工業園區開發商、太陽能電廠開發商簽署合作協議，預計透過目前已併網專案與建置中專案，快速將技術平台應用於東南亞之再生能源市場，目標為三年內串接從電廠投前開發、投後營運到能源管理的生態系，以SaaS服務模式，於國內外各管理1GW以上之再生能源專案。此次合作，除了讓微電能源可望快速達到預定的營運目標外，亦將增進微電集團長期維運、技術授權與軟體訂閱服務之營收。