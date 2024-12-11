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離岸風電國產化指標廠商「興達海基」傳熄燈 經長允諾協助轉型

中央社／ 台北11日電
中鋼投資、離岸風電國產化指標廠商興達海基傳農曆年後將吹熄燈號。 本報系資料庫
中鋼投資、離岸風電國產化指標廠商興達海基傳農曆年後將吹熄燈號。 本報系資料庫

中鋼投資、離岸風電國產化指標廠商興達海基傳農曆年後將吹熄燈號。經濟部長郭智輝表示，由於興達港無法滿足發展大型風機的條件，後續將根據中鋼評估報告，協助興達海基轉型，也希望既有的員工可以受到照顧。

郭智輝今天出席2024第17屆台灣企業永續獎頒獎典禮受訪表示，會根據中鋼董事會報告、評估，協助興達海基轉型，也希望廠商好好照顧既有的員工，這是經濟部比較關心的命題。

至於興達海基面臨退場的原因，郭智輝表示，風機大型化已成趨勢，但是興達港淤積很嚴重，水深無法滿足滿展大型風機的條件。

關於興達海基轉型規劃的面向，經濟部補充，須考量現場設備、已投資的廠房如何和現有業者合作；風電員工仍很搶手、未來如何發揮人才長處；以及興達海基這段時間學習到的技術，未來若轉型成為顧問公司、或進行非破壞檢測等都還是很有價值。

經濟部指出，未來興達海基原則上不會再製造水下基礎，中鋼也規劃買下興達海基所有的股權，後續轉型方案尚在討論和規劃階段，預計12月或明年1月再向經濟部報告。

此外，台電規劃在協和電廠新建2部燃氣機組，並建設外稱「四接」的天然氣接收站，預計2030年6月開始供電，目前全案在環評階段。台電先前向環境部申請，四接環評補件時間展延至年底。

協和電廠目前為供應北北基地區的重要電源，郭智輝強調，協和電廠非常重要，希望外界可以允許讓四接工程盡快完成，期盼社會達成共識，「大家都需要電，但又不要我們創電，那會非常辛苦」。

中鋼 經濟部 離岸風電 電廠

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