台綜院估明年經濟成長率3.16％ AI助攻前景看好

台灣綜合研究院今天發布經濟預測，上修2024年全年經濟成長率為4.21%，明年因人工智慧（AI）需求持續，可望支撐出口、帶動投資，全年經濟成長率也有3.16%的水準。台綜院指出，未來經濟發展以AI為核心，將讓台灣長期保有成長動能。

台綜院今天發布經濟展望，2024年受惠AI熱潮延續，資通產品需求強勁，台灣出口表現優於預期，進而帶動民間投資回溫，上修今年經濟成長率至4.21%，較預測值增加0.64個百分點。

展望明年，台綜院預估2025年民間消費實質成長率為1.97%，民間投資則受惠於AI、HPC雲端與應用需求攀升，廠商自今年下半年起，投資意願升溫，今年民間投資實質成長率為4.50%，明年將達4.95%，內需保有動能。

台綜院表示，AI商機蓬勃，繼續支撐出口表現，2025年商品及勞務輸出實質成長5.95%，估2025全年經濟成長率為3.16%；通膨情勢也有好轉，明年消費者物價指數（CPI）年增率滑落至2%的通膨警戒線之下，為1.99%。

台綜院創辦人劉泰英分析，2025年經濟局勢有正面因素也有負面，美國總統當選人川普即將上任，他的狂人作風恐衝擊全球經貿成長動能，正面因素則是台灣掌握最重要、最精密的晶片，製造也最有效率，「未來經濟是以AI為軸心，需要台灣晶片。」

劉泰英進一步指出，國際環境充滿變數，除了川普可能掀起關稅戰，俄烏戰爭持續、中東緊張局勢升溫，地緣政治紛擾之下，台灣多少會受影響，但長期展望仍看好，因為現在最重要的武器還是晶片，愈精密的晶片、需求會愈大，對台灣經濟前景有利。

媒體關注台股明年有無機會上看3萬點，劉泰英認為，股市會受政治、國際經濟等各種變數影響，短期波動較大，但長期來看，當然有機會挑戰3萬點，因為AI時代來臨，未來對於精密晶片需求只會愈來愈大，這有利台灣經濟發展。

台綜院今天同步公布今年11月電力景氣燈號，連續第7個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈，主因是2024年全球經濟溫和復甦，加上AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，促半導體產業蓬勃發展，帶動相關產業用電增加。

雖然台灣經濟穩健成長，台綜院提醒，美國川普新政、美中關係發展、主要國家貨幣政策轉向影響等議題，均將影響台灣經濟後續表現，必須審慎關注。