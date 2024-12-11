服務業缺工問題何解 卓榮泰：優先保障本國勞工是不變定律

我國服務業缺工問題未解，行政院長卓榮泰日前提出承諾會積極處理，外界關心政院的下一步做法，卓榮泰11日表示，已請勞動部長洪申翰盡速完成三項工作，並提出全面性的勞工政策，但無論如何，保障本國勞工、優先進用本國勞工，這是永遠不變的定律。

卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮會前接受媒體採訪時針對缺工問題再度回應，卓揆表示，國內的百工百業，在各個產業上人力的不足，這是一個普遍存在的現象，政府不能漠視或是不願意去面對。過去幾年來，政府已經連續多年調整了最低工資，對於勞工的基本權利也是全面地照顧，這兩者之間，政府必須要取得更高的折衷跟平衡點。

卓榮泰說，勞動部洪申翰部長上任之初，就請求他能夠盡速地完成三項的工作任務，包括，好好地整頓勞動部內部的工作程序；為全國的勞工朋友們塑造更合理、更優良、更友善的職場環境；以及希望他能夠就各個產業的需求，國家的整體發展需求，能夠提出一套全面性的、全國的勞工政策。

卓榮泰提到，「這當中當然包含對於缺工問題的面對跟解決，那麼移工只是其中的一部分。在討論任何補充國內勞動人力不足的狀況底下，無論如何，無論是法定的也好，在處理的邏輯之中，保障本國勞工、優先進用本國勞工，這是一個政府永遠不變的定律，各界不用懷疑，也請勞團朋友們，會再利用更多的時間與他們多多地溝通，相信這種溝通有助於我們塑造一個好的勞工職場環境，也有助於我國全國產業跟經濟的發展」。