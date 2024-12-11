快訊

快速道路車輛故障竟停內車道 女下車放警示牌遭撞死

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

服務業缺工問題何解 卓榮泰：優先保障本國勞工是不變定律

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

我國服務業缺工問題未解，行政院長卓榮泰日前提出承諾會積極處理，外界關心政院的下一步做法，卓榮泰11日表示，已請勞動部長洪申翰盡速完成三項工作，並提出全面性的勞工政策，但無論如何，保障本國勞工、優先進用本國勞工，這是永遠不變的定律。

卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮會前接受媒體採訪時針對缺工問題再度回應，卓揆表示，國內的百工百業，在各個產業上人力的不足，這是一個普遍存在的現象，政府不能漠視或是不願意去面對。過去幾年來，政府已經連續多年調整了最低工資，對於勞工的基本權利也是全面地照顧，這兩者之間，政府必須要取得更高的折衷跟平衡點。

卓榮泰說，勞動部洪申翰部長上任之初，就請求他能夠盡速地完成三項的工作任務，包括，好好地整頓勞動部內部的工作程序；為全國的勞工朋友們塑造更合理、更優良、更友善的職場環境；以及希望他能夠就各個產業的需求，國家的整體發展需求，能夠提出一套全面性的、全國的勞工政策。

卓榮泰提到，「這當中當然包含對於缺工問題的面對跟解決，那麼移工只是其中的一部分。在討論任何補充國內勞動人力不足的狀況底下，無論如何，無論是法定的也好，在處理的邏輯之中，保障本國勞工、優先進用本國勞工，這是一個政府永遠不變的定律，各界不用懷疑，也請勞團朋友們，會再利用更多的時間與他們多多地溝通，相信這種溝通有助於我們塑造一個好的勞工職場環境，也有助於我國全國產業跟經濟的發展」。

勞動部 卓榮泰 職場

延伸閱讀

【重磅快評】查霸凌不查就安基金 洪申翰救火失敗收場

謝宜容逼同仁跑步「一次20分鐘」 洪申翰也問號

公務員之死 勞動部重啟調查完整報告出爐

公務員之死重啟調查報告 洪申翰：這就是霸凌

相關新聞

商總稱「有條件開放服務業移工」 洪申翰駁：現在沒允諾不允諾的問題

行政院長卓榮泰昨與全國商業總會進行座談，全國商業總會理事長許舒博會後稱勞動部已允諾開放服務業有條件申請移工，並於春節後提...

台綜院估明年經濟成長率3.16％ AI助攻前景看好

台灣綜合研究院今天發布經濟預測，上修2024年全年經濟成長率為4.21%，明年因人工智慧（AI）需求持續，可望支撐出口、...

促進資源循環利用 跨部會拓展營建產出物去化管道

媒體報導營建剩餘土石方及營建廢棄物非法棄置及砂石棧場管理等問題，內政部已規劃未來20年收容營建剩餘土石方地點及量能。環境...

服務業缺工問題何解 卓榮泰：優先保障本國勞工是不變定律

我國服務業缺工問題未解，行政院長卓榮泰日前提出承諾會積極處理，外界關心政院的下一步做法，卓榮泰11日表示，已請勞動部長洪...

三陽退出車輛公會 公會發聲明回應了

對於三陽（2206）退出公會，車輛公會盼會員能好好溝通。

91APP營收／11月1.95億元 單月與累計營收雙創新高

台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布11月營業收入1.95億元，月增50.9%，年增1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。