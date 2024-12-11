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三陽退出車輛公會 公會發聲明回應了

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
對於三陽（2206）退出公會，車輛公會盼會員能好好溝通。圖為三陽董事長吳清源。圖／聯合報系資料照片
對於三陽（2206）退出公會，車輛公會盼會員能好好溝通。圖為三陽董事長吳清源。圖／聯合報系資料照片

對於三陽（2206）退出公會，車輛公會盼會員能好好溝通。

車輛公會11日發出聲明，公會表示，公會是車輛產業的大家庭，也是車輛產業與政府之間一個重要窗口。基於會員的共同利益，公會秉持促進汽車產業發展，持續作為產業及政府之橋樑，在「在地化供應鏈合作價值比率要求」新政策上持續與政府進行溝通。

新政策發布前，產發署在幾次公會的理監事會上，就將對在地化比率有所要求來支持國內零配件廠的方向，與各車廠代表討論與交流，包括三陽、國瑞、福特、中華、裕隆等。

公會於7/2發聲表態支持政策，但認為提升國產化比率需要時間及市場規模支撐，初期不宜過高，當時對於國產化率水準並未有具體內容。產發署7/30召集會議說明新政策具體內容，公告管制範圍涉及四種對象，並溯及既往，8/1起立即實施，公會與會員均是在會議上才取得新政策完整內容，造成各會員措手不及。

車輛公會在新政策公布前，即積極安排各車廠會員拜會經濟部外，也於新政策發布後，立即積極與產發署溝通，特別指出考量到零件在地化生產需要一定開發和驗證時間，盼替業者們爭取緩衝期，降低新政策衝擊，但車輛公會努力後，仍無法扭轉政策，甚為遺憾。

對於三陽退出公會一事，公會表示遺憾，也希望不要因此傷害多年來會員彼此之間的信任與感情。公會對於所有影響會員權益的事，一向秉持與會員充分討論、與會員一起與主管機關積極溝通，爭取合理要求！因此，期盼能透過好好地直接溝通來化解會員之間的矛盾與誤解，期盼會員們齊心創造更好的產業發展。

三陽 經濟部

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