商總稱「有條件開放服務業移工」 洪申翰駁：現在沒允諾不允諾的問題

行政院長卓榮泰昨與全國商業總會進行座談，全國商業總會理事長許舒博會後稱勞動部已允諾開放服務業有條件申請移工，並於春節後提配套。但勞動部長洪申翰今前後重申4次「沒有允諾、不允諾這件事」，強調行政院是指示勞動部在農曆年提出整體勞動力政策評估。

許舒博昨受訪轉述卓榮泰已責成勞動部，農曆年後針對服務業開放提出完整配套措施及具體做法，前提是提出申請的服務業必須先調高本勞薪資，台灣勞工薪資必須高過移工。

洪申翰今在霸凌案重啟調查記者會被問及此事，他回應「沒有允諾、不允諾這件事」、「沒有允諾狀況」、「現在沒有允諾、不允諾的問題」，前後重申4次之多。

他解釋，行政院指示勞動部針對整體勞動力政策進行評估，並在農曆年後提出，對勞動部而言，做政策評估一定站在守護勞工權益立場來評估，包括各種情境、管理上造成風險，這些都是評估範圍，勞動部會審慎做評估。

而對於正在絕食的桃產總主張與訴求，洪申翰說，都有聽到訴求，也尊重大家意見表達，其中大家現在最關切的就安基金使用、把關強化，現也正在如火如荼進行檢討，邀集相關專業背景、經驗專家提供意見，包括就安基金收支管理辦法都在檢討範圍內，勞動部會非常努力進行。