快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

中科擴建二期用地取得依法行政程序完備、委託專業評估以保障民眾權益

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

媒體報導中科擴建二期土地爭議案，主張中科管理局（簡稱中科）所委託估價師未按臨路的買賣實例來推算徵收價格。國科會特此澄清，該土地位於中科路及東大路口，經查並無臨路，係透過國產署土地通行至東大路，估價時已針對臨路條件給予合理評估價格。目前尚在徵收公告期間，國科會已請中科與土地所有權人持續溝通協調。

國科會尊重每位地主對於所屬土地或地上物價格之主張，絕對不會欺負善良的人。為保障民眾權益，希望能與每位土地所有權人達成協議，在兼顧產業發展需求，執行國家重大經濟建設計畫及保障民眾權益之原則，盡最大努力達成雙贏。

為保障民眾權益，協議價購能夠符合市場行情，中科辦理查估時即委託2家估價師事務所辦理本案之估價作業，完成2份查估報告後，邀集專家學者審查，再送交台中市不動產估價師公會審查；案經審查後，採用估價總價結果較高者，依據「臺中市政府評估協議價購價格作業要點」規定，提送「臺中市政府協議價購價格審查會」審議通過在案，所有審查作業依照法令規定程序完備。

為兼顧地主權益，踐行協議價購程序，中科除依法行政，完備各項程序外，亦於2024年4月間接續召開多場協議價購會議，會議中由不動產估價師說明市價查估作業內容，並接受提問及回應；會議後進行民眾個別諮詢，估價師亦全程在場協助民眾瞭解有關地價資訊，期能藉此方式與土地及土地改良物所有權人進行面對面的溝通，保障所有權人權益；目前仍陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，同意協議價購土地面積比例已達96.24%。

國科會表示，「台中園區擴建二期籌設計畫」業經行政院111年1月22日核定在案，各項實質計畫均已依法審查通過(含都市計畫、環境影響評估等) ，中科刻依上開核定計畫，辦理用地取得作業中，未來將以產業數位轉型及半導體科技產業需求，落實研發創新樞紐之科技政策，以達產業形態多元化發展。

中科 國科會

延伸閱讀

桃園土地變更案塞車 內政部：國土法子法有轉銜配套

新國開發未依約還地 中市地政局提訴訟：儘速依約還地

中科擴建二期土地爭議 國科會：依法行政程序完備

中科二期 下季交地

相關新聞

台積電11月營收 失守3,000億大關…法人樂觀Q4業績有望超標

台積電昨（10）日公布11月合併營收2,760.58億元，失守3,000億元大關，月減12.2%，反映客戶端拉貨高峰過後...

元太攜手生態圈捐近3,000萬元 打造電子書行動圖書館

元太科技（8069）11日宣布， 22家電子紙生態圈夥伴公司攜手為雲林縣的40所國小，建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行...

市調機構顯示 今年顯示玻璃雖需求疲軟、整體營收上揚

根據Counterpoint Research旗下 DSCC預估，2024年顯示玻璃整體營收以美元計價成長5%。第三季度...

中科擴建二期用地取得依法行政程序完備、委託專業評估以保障民眾權益

媒體報導中科擴建二期土地爭議案，主張中科管理局（簡稱中科）所委託估價師未按臨路的買賣實例來推算徵收價格。國科會特此澄清，...

金寶奪「企業永續獎」2殊榮 永續長游乃溥揭3關鍵佈局

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，而團隊也再次得到「台灣企業永續獎」的肯定，並獲頒「永續績效獎」...

技術革新 imec提出7埃米雙列CFET結構

比利時微電子研究中心（imec）在本周舉行的2024年IEEE國際電子會議（IEDM）上，發表一款基於互補式場效電晶體（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。