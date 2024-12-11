中科擴建二期用地取得依法行政程序完備、委託專業評估以保障民眾權益

媒體報導中科擴建二期土地爭議案，主張中科管理局（簡稱中科）所委託估價師未按臨路的買賣實例來推算徵收價格。國科會特此澄清，該土地位於中科路及東大路口，經查並無臨路，係透過國產署土地通行至東大路，估價時已針對臨路條件給予合理評估價格。目前尚在徵收公告期間，國科會已請中科與土地所有權人持續溝通協調。

國科會尊重每位地主對於所屬土地或地上物價格之主張，絕對不會欺負善良的人。為保障民眾權益，希望能與每位土地所有權人達成協議，在兼顧產業發展需求，執行國家重大經濟建設計畫及保障民眾權益之原則，盡最大努力達成雙贏。

為保障民眾權益，協議價購能夠符合市場行情，中科辦理查估時即委託2家估價師事務所辦理本案之估價作業，完成2份查估報告後，邀集專家學者審查，再送交台中市不動產估價師公會審查；案經審查後，採用估價總價結果較高者，依據「臺中市政府評估協議價購價格作業要點」規定，提送「臺中市政府協議價購價格審查會」審議通過在案，所有審查作業依照法令規定程序完備。

為兼顧地主權益，踐行協議價購程序，中科除依法行政，完備各項程序外，亦於2024年4月間接續召開多場協議價購會議，會議中由不動產估價師說明市價查估作業內容，並接受提問及回應；會議後進行民眾個別諮詢，估價師亦全程在場協助民眾瞭解有關地價資訊，期能藉此方式與土地及土地改良物所有權人進行面對面的溝通，保障所有權人權益；目前仍陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，同意協議價購土地面積比例已達96.24%。

國科會表示，「台中園區擴建二期籌設計畫」業經行政院111年1月22日核定在案，各項實質計畫均已依法審查通過(含都市計畫、環境影響評估等) ，中科刻依上開核定計畫，辦理用地取得作業中，未來將以產業數位轉型及半導體科技產業需求，落實研發創新樞紐之科技政策，以達產業形態多元化發展。