91APP營收／11月1.95億元 單月與累計營收雙創新高

台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布11月營業收入1.95億元，月增50.9%，年增12.5%，創歷史新高；累計今年1月至11月合併營收14.62億元，年增12.55%，提前超越去年全年營收，也創歷史新猷。

91APP 11月營收表現優異，受益於雙11活動加持，電子商務解決方案與數位行銷解決方案兩大成長引擎發揮綜效，助攻客戶D2C業績推升。除了雙11節慶商機，近日世界棒球12強賽也帶動週邊商品搶購熱潮，91APP協助實體電商客戶，在這波搶購熱潮中維持系統營運順暢，滿足廣大球迷購買需求。隨著雙11、棒球熱一波波促動下，消費動能大增，D2C業績續強，亦為91APP 11月營收貢獻帶來強勁挹注。

D2C成長動能趨勢明顯，據經濟部統計，近五年來台灣電商主要成長動能來自D2C實體電商，現今D2C規模更佔超過台灣整體電商的三成以上；且2024年D2C實體電商成長率，由第2季年增4.5%，已增加至第2季年增8.0%，持續擴大成長。其中，91APP前三季營收增長達17%，營收增速優於整體零售與電商產業表現。D2C成為台灣電商向上的主要成長動能。

91APP率先在零售電商領域已深耕十年，更是最早提供D2C解決方案的SaaS市場領先服務商，具成長性與競爭優勢。展望2025年，91APP將持續在D2C趨勢發展帶動下，協助客戶加速提升其電商滲透率至最佳佔比，發揮經營效益，促進營運向上。