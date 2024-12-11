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天然氣接收站「4滅」 王醒之：環評專業與獨立性難服人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
王醒之表示，桃園三接滅海（千年藻礁）、基隆四接滅港（基隆港）、台中五接滅生（白海豚）、高雄七接滅村（大林蒲），這種對天然氣發電依賴所帶來的高碳排惡果，無疑是飲鴆止渴。本報資料照片
王醒之表示，桃園三接滅海（千年藻礁）、基隆四接滅港（基隆港）、台中五接滅生（白海豚）、高雄七接滅村（大林蒲），這種對天然氣發電依賴所帶來的高碳排惡果，無疑是飲鴆止渴。本報資料照片

中油洲際天然氣接收站計畫（第七接收站）今天下午將進入環評大會審查，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台灣的能源轉型長期以來沒有好好進行產業面的檢討，總是讓高耗能產業「用電吃到飽」，尤其三接到七接的「4滅」，讓國人對環評程序的專業性與獨立性喪失信心。

王醒之表示，政府不斷在能源面進行粗暴的電力開發，沒有進行全面型的盤點，就放任台電、中油惡性競爭瘋狂搶建天然氣接收站。這幾年來從三接開始已經造成了各種環境、社會與生命的衝擊，桃園三接滅海（千年藻礁）、基隆四接滅港（基隆港）、台中五接滅生（白海豚）、高雄七接滅村（大林蒲），現在再加上川普當選總統，台灣未來只會加速變成美國天然氣傾銷的國家，這種對天然氣發電依賴所帶來的高碳排惡果，無疑是飲鴆止渴。

王醒之說，在這個惡性循環的過程中，環評程序儼然變成加速器，先是中火二期燃氣，現在是高雄七接，然後下個月是基隆的四接，這讓國人對環評程序的專業性與獨立性喪失信心。針對去年四接黑箱環評事件，監察院經過一年半的調查後，明確指出該次環評會議有違「奧爾胡斯國際公約」所揭示的公眾參與決策及環境事務資訊近用等原則，並且要求環境部檢討，勿讓別讓開發單位、行政部門主導，橫柴入灶般地行政霸凌地方民意。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳說，美國最具影響力環團Sierra Club於今年8月初同綠色和平組織公布了一項調查報告，結論指出，全美國現行9座液化天然氣出口接收站，每年帶來的總健康成本達9.57億美元（約台幣287億元），早逝人口60人；到了2050年的總健康成本將累計至287億美元（約台幣8600億元）、早逝人口則累計至2020人，液化天然氣接收站的基礎設施擴張除了遽增地球暖化效應，所有LNG接收站的開發及汙染排放許可，等同於合法殺人。

趙慧琳質疑，中油第七天然氣接收站開發環說書將LNG接收站營運期間的主要空氣汙染物嚴重低估，含甲烷的揮發性有機化合物（VOC）年排放量僅推估約4142.61公斤、非甲烷碳氫化合物（NMHC）排放量為455.69公斤；細懸浮微粒（PM2.5）排放量約135.44公斤、硫氧化物（SOX）為0.27公斤、氮氧化物（NOX）為4773.30公斤，恐有造假低報之嫌。

基隆港 王醒之 環評

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