快訊

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年

內政部帶頭加薪！劉世芳：基層員工薪資調至31K起

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部部長劉世芳(右2)慰問駐點清潔人員時，當場宣布加薪政策。內政部提供
內政部部長劉世芳(右2)慰問駐點清潔人員時，當場宣布加薪政策。內政部提供

內政部部長劉世芳11日宣布，內政部將從2025年起，率先落實提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準，包括約聘、約僱、約用人員及勞務承攬進駐員工，像是國家公園署及所轄園區的清潔人員、維護人員等，月薪提高到最低工資的1.1倍，也就是約3.1萬元以上。

劉世芳今日上午走訪內政部辦公大樓，為鼓勵駐點清潔人員辛勞，當場宣布內政部從2025年起響應行政院「政府作為加薪引擎」政策，提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準。

劉世芳表示，根據行政院政策指引，政府機關內包括約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐員工，如國家公園署及所轄園區的清潔人員、維護人員等，月薪應提高至最低工資的1.1倍、3萬1,449元以上。

劉世芳進一步指出，也將全面檢討優化勞務採購合約條件，在合約中明確規範基層人員薪資應達到1.1倍的最低標準，以確保基層勞工及承攬人員享有更有保障的薪資待遇。

劉世芳強調，保障基層勞工的權益是政府義不容辭的責任，薪資提升是一項基本的尊重，也有助於提升工作穩定性與員工生活品質，內政部致力打造一個更公平、尊重與支持的工作環境。

內政部 劉世芳 薪資

延伸閱讀

加薪到最低工資1.1倍 劉世芳：內政部約聘僱月薪3.1K起

防衛韌性編900萬辦園遊會？劉世芳：盼社會認識民防

明年有望設新住民發展署 劉世芳：盼立委們審預算手下留情

被問民進黨團附和南韓戒嚴 劉世芳、李進勇一陣沉默

相關新聞

科技業只排名第三 這行業年終獎金連續12年稱霸

台灣景氣「內熱外溫」，GDP成長率「坐三望四」，加上正面臨「缺工潮」，是否提高企業發放年終獎金與舉辦尾牙的意願？yes1...

年終尾牙抽獎來了 最擔心抽到的獎品三大用途出爐

yes123求職網，特地進行「年終獎金與尾牙計畫調查」，對員工而言，除了拿到年終獎金外，也非常期盼公司舉行尾牙活動，今年...

內政部帶頭加薪！劉世芳：基層員工薪資調至31K起

內政部部長劉世芳11日宣布，內政部將從2025年起，率先落實提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準，包括約聘、約...

九成二企業發年終獎金 「金飯碗」平均2.83個月 達成12連霸

從yes123求職網11日發布的最新調查發現，合計有92.1%的企業，預估在蛇年農曆年前，將發放2024年的年終獎金，比...

七接今欲闖關環評 環團要求進入二階環評

中油洲際天然氣接收站計畫（第七接收站）今天下午將進入環評大會審查，環保團體與當地大林蒲居民擔憂本案將比照10月底中火二期...

美國消費者信心強彈、未來一年通膨預期也走升

美國12月密西根消費者信心指數從71.8回升至74，高於市場預期的73.2，也是今年4月以來相對高點，不過，這次消費者對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。