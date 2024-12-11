內政部帶頭加薪！劉世芳：基層員工薪資調至31K起

內政部部長劉世芳11日宣布，內政部將從2025年起，率先落實提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準，包括約聘、約僱、約用人員及勞務承攬進駐員工，像是國家公園署及所轄園區的清潔人員、維護人員等，月薪提高到最低工資的1.1倍，也就是約3.1萬元以上。

劉世芳今日上午走訪內政部辦公大樓，為鼓勵駐點清潔人員辛勞，當場宣布內政部從2025年起響應行政院「政府作為加薪引擎」政策，提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準。

劉世芳表示，根據行政院政策指引，政府機關內包括約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐員工，如國家公園署及所轄園區的清潔人員、維護人員等，月薪應提高至最低工資的1.1倍、3萬1,449元以上。

劉世芳進一步指出，也將全面檢討優化勞務採購合約條件，在合約中明確規範基層人員薪資應達到1.1倍的最低標準，以確保基層勞工及承攬人員享有更有保障的薪資待遇。

劉世芳強調，保障基層勞工的權益是政府義不容辭的責任，薪資提升是一項基本的尊重，也有助於提升工作穩定性與員工生活品質，內政部致力打造一個更公平、尊重與支持的工作環境。