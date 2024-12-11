勞團批開放服務業移工 政院：務實評估人才引進

外傳政府將開放服務業有條件申請外籍移工，勞團今天質疑，行政院長卓榮泰、勞動部長洪申翰選擇站在資本家那一邊；勞動部長工作不是幫總統政治滅火，應站出來反對倉促且不利勞工的錯誤政策。

行政院發言人李慧芝回應，卓榮泰昨天提及，農曆年後會提出的全國性勞工政策，是在提升國內勞工薪資的同時，適度引進外籍移工，以補充台灣生產事業與服務事業所需勞動力。

李慧芝表示，勞動部也有說明，目前正一方面透過薪資與勞動條件提升，讓國內有意就業人口，包括中高齡、高齡及婦女回到職場，補充產業所需勞動力；另一方面，政府也會務實針對國內勞動力不足部分，就國外人才引進，包括專業人才、中階或移工進行審慎衡量，並持續與各界溝通。

全國商業總會昨天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰表示，政府將在明年農曆年後提出全國性勞工政策，回應各界需求，期盼同時提升國內勞工薪資並適度引進外籍移工。

桃園市產業總工會、台灣鐵路產業工會等團體9日起在勞動部前發起「工人絕食100小時，等你答案！」抗議活動。多名絕食勞團代表今天赴民進黨中央黨部前，召開「民進黨真的不是資進黨？工人絕食，行政院長擴大移工開放？」記者會。

絕食代表、桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，工人絕食進入第50個小時，沒想到勞動部長沒有面對絕食的工人，也不知是否有把訴求帶給行政院，但過去主張砍7天假、擋工資上漲的資本家已直接跟行政院長開會，甚至會後在沒召開行政院會的情況下，逕自發布明年春節就要引進移工從事服務業。

朱梅雪質疑，卓榮泰、洪申翰選擇站在資本家那一邊，否則行政院為何不提案增加國定假日、勞動部為何不提案增加勞基法加班費率。

絕食代表、桃園市產業總工會秘書魏豫綾提到，卓榮泰說要提升國內勞工薪資，「是每年提升？還是一次性提升？是否有規定提升的最低額度？」製造業移工引進前，為何沒有提高台灣勞工薪資，政府的差別對待會讓人覺得看不起台灣的製造業勞工。

魏豫綾說，從目前統計數據看來，服務業工作往往是各業勞工失業後二度就業選擇，尤其是製造業勞工、中高齡勞工體力無法負荷時，他們更需要服務業工作，如果未來引進移工進入服務業，是否影響二度就業勞工的就業機會。

她質疑，對於這些衝擊，行政院和執政黨的評估在哪裡；勞動部長的工作不是幫總統政治滅火，請洪申翰站出來反對這個倉促且不利勞工的錯誤政策。