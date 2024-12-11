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無懼歐亞政治風 美股淨流入仍續居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

無懼歐亞政治風波，全球股市漲勢強勁。回顧全球股票型基金資金流向，統計至12月4日，美股基金淨流入減緩至81.76億美元、持續居冠，其他股市如全球新興市場、歐非中東等亦轉為微幅淨流入。

安聯投信表示， 美國聯準會（Fed）主席鮑威爾對經濟發表樂觀看法，褐皮書也顯示11月經濟活動略有成長，市場等待即將公佈的非農就業數據，而法國政局因預算之爭陷入動盪，目前可望趨穩。

在經濟數據上，安聯投信表示， 美國供應管理學會(ISM)數據顯示，11月製造業指數回升至48.4，優於預期，新訂單指數重回50之上；11月非製造業指數降至52.1，略微不如預期。

有小非農之稱的ADP報告顯示，美國企業11月新增就業14.6萬人，就業增長主要由教育和醫療服務業貢獻，整體就業市場自今夏降溫後漸趨於平穩。

在亞洲部分，安聯投信表示，經濟數據方面， 中國11月採購經理人指數(PMI)普遍維持50的景氣榮枯線之上。官方製造業PMI微升至50.3、非製造業PMI略降至50.0，財新製造業及服務業皆為51.5。日本10月勞工現金收入年增2.6%，考慮通膨實質現金收入則持平成長，略優於預期。

韓國11月出口年增1.4%，不如上月的4.6%，也低於預期的2.8%，進口則衰退2.4%。台灣發布第三季GDP成長4.17%，優於預期及前期。印度第三季GDP成長5.4%，低於市場預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，展望2025年，投資人持續於強勢的主題領域尋找成長機會，伴隨企業擴大AI領域投資，近週各主題表現不一，以人工智慧最佳，但回歸基本面，AI發展趨勢相當明確且強勁，預期2025年獲利復甦會向更多產業擴散，因此還存在許多有吸引力的投資機會，如果川普降低企業稅率的政策能夠推動，將進一步支持企業表現，同時也可留意政策驅動的利多。

美國聯準會 製造業

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