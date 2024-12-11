第七接收站環評特快車？環團要求退回再審

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊、屏東環保聯盟理事洪輝祥、立委柯志恩、陳昭姿、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英、監督施政聯盟執行長許心欣，基隆守護外木山行動小組召集人王醒之及台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳，上午在立法院舉行「七接超車四接通過初審 環評特快車將再輾壓民意？大林蒲遷村未定案豈能再蓋七接加劇空汙及環境負荷」記者會。

面對中油高雄洲際天然氣接收站計畫（第七接收站）悄於九月一次就通過環評初審，下午將在環境部進行環評大會審查。環團對第七接收站的如此火速環評「特快車」，痛批政府只顧供電給產業，硬要邁向大燃氣時代，罔顧環境風險與海洋生態、犧牲在地居民健康。環團呼籲環評委員，讓七接進二階環評，或是退回小組再審。同時要求中油完成相關調查才能續審，反對環評先過關再補調查的不當處理方式。 南部反空汙大聯盟總召洪秀菊（中）、屏東環保聯盟理事洪輝祥（左二）、立委柯志恩（左一）、陳昭姿（右二）、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英（右一）等，上午在立法院舉行「七接超車四接通過初審 環評特快車將再輾壓民意? 大林蒲遷村未定案 豈能再蓋七接加劇空汙及環境負荷」記者會。記者黃義書／攝影