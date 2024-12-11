九成二企業發年終獎金 「金飯碗」平均2.83個月 達成12連霸

從yes123求職網11日發布的最新調查發現，合計有92.1%的企業，預估在蛇年農曆年前，將發放2024年的年終獎金，比例高於去年的88.7%；代表其餘7.9%的企業，屬於「不發」年終獎金。

不論發或不發，年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.39個月，相較於去年的1.32個月，微增0.07個月，等於多了2.1天，更一舉創下十六年以來的新高。

若以「行業別」進行交叉分析，年終獎金「比較高」的則有：「金融保險與會計統計業」(2.83個月)、「運輸與物流倉儲業」(2.25個月)、「科技資訊業」(2個月)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊」(1.63個月)、「傳統製造業」(1.58個月)。其中「金融業」的基數自2013年起，已連續「十二個年度」居冠。

反之，年終獎金「比較低」的則有：「大眾傳播與公關廣告業」(0.44個月)、「文(補)教業」(0.56個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.83個月)，以及「法律政治與社福宗教」(1個月)、「營建與不動產」(1.11個月)。

企業對於年終發放方式，有高達八成八(87.6%)，屬於「所有正職員工人人有獎」；代表其餘的一成二(12.4%)，屬於「並非所有正職員工人人有獎」。

同時在獎金「基數」部分，有80.1%的公司透露，「有高低的差異」；代表剩下19.9%，屬於「沒有高低的差異」，也就是所謂的「齊頭式」。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較去年調查，今年年終獎金的「基數」，已經出現「連四年反彈」格局，正式走出疫情衝擊陰霾；若以產業別分析，則屬於「八升六降」狀態，不過「基數」的高低落差，仍可達兩個月。

特別是「缺工中」的產業，例如餐旅業、批發零售業、空運業、科技業、製造業，預期業績明顯回溫，使得從業人員的年終數字有望持續彈升。

當然不排除有些公司可能保留盈餘，「儲糧抗寒」以備不時之需，但持平而論，台灣整體經濟仍明顯維持「正成長」，企業提供的獎金數字，應該不會比金融海嘯時期差。

談到如何運用年終獎金，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。

首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。

接著在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高(過半)。

至於「急用準備金」，就是應付生活中的各種突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。

上述「年終獎金與尾牙計畫調查」，是由yes123求職網於2024年11月26日到12月9日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,388份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；至於企業部份，有效問卷共1,066份，信心水準為95%，誤差值為正負3%。