七接今欲闖關環評 環團要求進入二接環評

中油洲際天然氣接收站計畫（第七接收站）今天下午將進入環評大會審查，環保團體與當地大林蒲居民擔憂本案將比照10月底中火二期燃氣環評以政治輾壓快速過關，除了要求政府履行前行政院長林全的在大林蒲遷村未定案前，不可通過新的開發案的承諾外，也要求本案應進入二階環評，「當人民沒有說不的權利時，就是血淋淋的暴政」。

中油洲際天然氣接收站計畫於今年9月底一次通過環評初審，今天將進入環評大會審查。環保團體今天於立法院召開記者會，台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊表示，七接計畫案在2023年初召開環評前說明會，多位在地居民團體代表已表示應該履行2016年11月19日前行政院長林全的承諾，在大林蒲遷村未定案前，不可通過新的開發案。然而七接案環評竟然於今年9月20日只開過一次初審會議就送環評大會，甚至移動汙染源減量可抵換七接施工及營運的空汙排放，實在非常可惡。

高雄健康空氣行動聯盟黃義英理事長表示，七接一次專案初審會議就送環評大會，跟三接、四接歷經多次初審相比顯得非常草率，本案環評仍有許多調查沒做，包括開發計畫七公里海堤極可能造成凸堤效應等，嚴正要求今天環評大會要退件，並要求應該進入二階環評。

屏東環境保護聯盟理事洪輝祥表示，大林蒲居民根本是豆腐渣民主的受害者，50年來被陸續的工業汙染，七接等開發案的環評都已經箭在弦上，這個國家說道歉、說沒有迫遷、說不增加新汙染，結果大林蒲居民得到的卻是「一坪換一坪跳票」、「地下布滿新石化管線」，高雄市長陳其邁說優先治理空汙也跳票，當人民沒有說不的權利時就是國家的危機，也是血淋淋的暴政。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，去年初七接環評前公開說明會時，大林蒲居民就要求先遷村再談七接開發，但中油和經濟部完全不甩在地民意，更罔顧2016年林全到大林蒲鞠躬道歉及要減少在地汙染的承諾，相關單位應出來承諾，支持在地「沒遷村沒七接」的訴求。而9月七接環評初審時，在地居民由於不知道開會訊息，因此未能出席表示意見，再次凸顯環境部的開會通知及環評網站的公民通知機制不足，環境部應深刻檢討改進。

民眾黨立委陳昭姿指出，大林蒲的居民到目前為止，都還在飽受重工業開發對他們生活環境的汙染及破壞，台電大林電廠、中油大林煉油廠等造成大林蒲居民成為空汙難民，高雄已經有位在永安的第一天然氣接收站，短短的高雄沿海，真的需要兩座天然氣接收站？

國民黨立委柯志恩表示，行政院前院長林全和高雄前市長陳菊承諾大林蒲遷村前不會有新的汙染源，但是現在的政府卻對外強調七接不是汙染源，執政黨過去高掛環保旗幟吸引多少有志之士，結果現在的環評卻沒有經過嚴謹評估，要求政府兌現林全和陳菊的承諾，本案也應進入二接環評，也反對光速通過環評，更不應讓工程偷跑。