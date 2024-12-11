快訊

公務員之死認定肇因謝宜容 調查小組曝「最後一根稻草」時間序

獨／反洗錢卻涉洗錢 陳梅慧老闆XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

地表最強戰車要來了 M1A2T全面解析

美國消費者信心強彈、未來一年通膨預期也走升

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國12月密西根消費者信心指數從71.8回升至74，高於市場預期的73.2，也是今年4月以來相對高點，不過，這次消費者對未來一年通膨預期，也飆至五個月高點、來到2.9%。

法機構表示，就是要是預先反應川普明年1月上任後，關稅政策帶來物價壓力加大，比前值2.6%略見攀升，對未來五至十年通膨預期則降至3.1%，比前值3.2%些微下滑，也代表川普通膨僵固通膨風險仍屬可控且長期影響有限。

展望未來，雖然川普關稅2.0政策，可能導致更高通膨，但消費者目前耐久財購買信心仍維持在2021年4月以來相對高點，代表僵固通膨阻礙消費者購買信心情況有限。

另外，這次當前現況指數上漲近14點、來到77.7點，遠超前值的63.9，而預期指數仍從76.9下降至71.6，展現民眾對川普正式就職的2025年仍感不安，預期將限制信心回升空間。

川普 通膨

延伸閱讀

川普不改狂言本性 嘲笑杜魯道為加拿大州州長

川普2.0最重要大使職 美媒點名美國在台協會處長

川普放話10億美元投資免排隊 將加速聯邦審批、不甩環境規範

野村投信2025第1季投資展望：股優於債 惟波動度升高 逢低布局

相關新聞

科技業只排名第三 這行業年終獎金連續12年稱霸

台灣景氣「內熱外溫」，GDP成長率「坐三望四」，加上正面臨「缺工潮」，是否提高企業發放年終獎金與舉辦尾牙的意願？yes1...

年終尾牙抽獎來了 最擔心抽到的獎品三大用途出爐

yes123求職網，特地進行「年終獎金與尾牙計畫調查」，對員工而言，除了拿到年終獎金外，也非常期盼公司舉行尾牙活動，今年...

九成二企業發年終獎金 「金飯碗」平均2.83個月 達成12連霸

從yes123求職網11日發布的最新調查發現，合計有92.1%的企業，預估在蛇年農曆年前，將發放2024年的年終獎金，比...

七接今欲闖關環評 環團要求進入二接環評

中油洲際天然氣接收站計畫（第七接收站）今天下午將進入環評大會審查，環保團體與當地大林蒲居民擔憂本案將比照10月底中火二期...

美國消費者信心強彈、未來一年通膨預期也走升

美國12月密西根消費者信心指數從71.8回升至74，高於市場預期的73.2，也是今年4月以來相對高點，不過，這次消費者對...

上緯新材與金風科技、中材科技簽署合作協議

上緯投控（3708）子公司上緯新材9日與金風科技及中材科技在廈門「2024 兩岸企業家峰會年會」上簽署「關於促進全風機資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。