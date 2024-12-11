美國消費者信心強彈、未來一年通膨預期也走升

美國12月密西根消費者信心指數從71.8回升至74，高於市場預期的73.2，也是今年4月以來相對高點，不過，這次消費者對未來一年通膨預期，也飆至五個月高點、來到2.9%。

法機構表示，就是要是預先反應川普明年1月上任後，關稅政策帶來物價壓力加大，比前值2.6%略見攀升，對未來五至十年通膨預期則降至3.1%，比前值3.2%些微下滑，也代表川普通膨僵固通膨風險仍屬可控且長期影響有限。

展望未來，雖然川普關稅2.0政策，可能導致更高通膨，但消費者目前耐久財購買信心仍維持在2021年4月以來相對高點，代表僵固通膨阻礙消費者購買信心情況有限。

另外，這次當前現況指數上漲近14點、來到77.7點，遠超前值的63.9，而預期指數仍從76.9下降至71.6，展現民眾對川普正式就職的2025年仍感不安，預期將限制信心回升空間。