年終尾牙抽獎來了 最擔心抽到的獎品三大用途出爐

yes123求職網，特地進行「年終獎金與尾牙計畫調查」，對員工而言，除了拿到年終獎金外，也非常期盼公司舉行尾牙活動，今年有90%企業會辦尾牙，創下12年來新高，其中有36.6%的企業表示，預算比去年增加，63%會有抽獎活動；員工最擔心拿到的抽獎禮品，分別是：用不到、倒貼錢、庫存品。

yes123求職網調查發現，90.2%的企業在蛇年農曆年前「有計畫」舉辦尾牙，比例高於去年的88.4%，更創下12年來新高。在計畫舉辦的企業當中，又有58.2%預估，尾牙預算是「持平」的；有36.6%的企業表示，預算比去年「增加」；表態「減少」的，僅佔了5.2%。

調查更顯示，企業如果有計畫舉辦尾牙，這當中的63.3%透露，「有尾牙抽獎活動」，同時「最大獎」的價值：39.4%屬於「千元等級」；36.9%屬於「萬元等級」；19.4%屬於「十萬元等級」；4.3屬於「百萬元等級」。

詢問心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(67.9%)、「智慧型手機」(44.7%)、「汽車」(43.8%)，以及「百貨禮券」(36%)、「機車」(35.2%)。

相反的，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為：「米油鹽、調味醬料禮盒」(40.4%)、「公司自家產品或服務」(39.6%)、「塑身、健身體驗券」(38.4%)，以及「茶葉禮盒」(33.6%)、「美容護膚體驗券」(32.6%)。

至於第六到第十名，又分別是：「化妝品、保養品禮盒」(26.7%)、「果汁機、食物調理機」(25.9%)、「廚具、鍋具」(24.9%)，以及「火烤兩用鍋」(23.3%)、「自行車」(22.4%)。

即使在尾牙時抽到獎，上班族並非通通感到幸運、開心，大家「最擔心」得到的獎品類型，在可複選狀況下，依序為：「生活上完全不會用到的」(69.3%)、「自己還要倒貼金錢的」(57.5%)、「庫存品、滯銷品或股東會贈品」(52.7%)，以及「使用期限快到的」(42.4%)、「很難轉賣或變現的」(40.2%)、「侵犯個人禁忌或覺得觸霉頭」(35.6%)。

並非所有吃尾牙的經驗都很愉快，像是上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，前五名分別為：「老闆或主管致詞冗長」(67.7%)、「抽獎獎項不如預期」(53.5%)、「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」(46.8%)，以及「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」(42.8%)、「抽獎獎項大小，有年資、職務限制(區別)」(36.9%)。