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上緯新材與金風科技、中材科技簽署合作協議

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
上緯投控子公司上緯新材與金風科技及中材科技在廈門「2024 兩岸企業家峰會年會」上簽署共同合作協議。照片提供／上緯投控
上緯投控子公司上緯新材與金風科技及中材科技在廈門「2024 兩岸企業家峰會年會」上簽署共同合作協議。照片提供／上緯投控

上緯投控（3708）子公司上緯新材9日與金風科技及中材科技在廈門「2024 兩岸企業家峰會年會」上簽署「關於促進全風機資源綠色循環暨可回收再利用的共同合作協議」（以下簡稱「共同合作協議」），三方將在風機資源的綠色循環及可回收再利用領域展開深度合作，共同推動風電行業的可持續發展。

依照共同合作協議，上緯新材將為中材科技提供可回收樹脂，供其生產符合綠色環保標準的可回收樹脂葉片；金風科技則將可回收樹脂葉片配套使用在其風電機組中，用於其使用可回收機組的風電場項目的建設。三方共同推進風電產業綠色循環體系的建立。

上緯新材作為風電產業中樹脂材料的領先供應商，致力於研發綠色、環保且具有高度可回收特性的樹脂材料，推動風能裝備的綠色製造和循環再生材料的閉環解決方案。金風科技已連續13 年排名大陸風電整機製造商第一，連續9 年位列全球前三，是迄今為止唯一登頂全球第一且唯一多次登頂的大陸風電整機製造商。中材科技作為大陸風電葉片行業領軍企業，中材葉片規模化、專業化水準位居行業前列。

根據伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）所發佈《2024 年第二季度全球風電市場展望》，預測未來十年 （2024-2033 年）全球風電新增裝機容量將達到1,763GW，其中大陸將新增915GW，仍然是最主要的風電市場。

上緯投控蔡朝陽董事長表示，因應低碳淨零的世界趨勢，上緯新材推出全新創新EzCiclo 可回收樹脂，很高興能與全球風電領導廠商金風科技及葉片指標廠中材科技簽署共同合作協議，上緯新材將盡最大的努力力促100%全回收風機的到來。

上緯新材、金風科技及中材科技作為風電供應鏈重要一環，此次合作不僅標誌著風電產業在環保與資源再利用方面的新突破，也為行業未來的可持續發展提供了更加清晰的發展方向。三家公司表示，將繼續加強合作，推動行業綠色技術的普及應用，為全球能源結構的綠色轉型貢獻力量。

上緯 風電

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