科技業只排名第三 這行業年終獎金連續12年稱霸

台灣景氣「內熱外溫」，GDP成長率「坐三望四」，加上正面臨「缺工潮」，是否提高企業發放年終獎金與舉辦尾牙的意願？yes123求職網「年終獎金與尾牙計畫調查」結果顯示，九成二企業今年會發年終獎金，基數16年新高，年終最高行業由金融業拔得頭籌，連續十二連霸。

yes123求職網調查發現，合計92.1%的企業，預估在「蛇年」農曆年前，將發放2024年的年終獎金，比例高於去年的88.7%；代表其餘7.9%的企業，屬於「不發」年終獎金。

不論發或不發，年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.39個月，相較於去年的1.32個月，微增0.07個月，等於多了2.1天，更一舉創下十六年以來的新高。若扣除「不發放的」(比例佔7.9%)，整體平均值則變成1.51個月，也略高於去年的1.49個月。

「行業別」進行交叉分析，年終獎金「比較高」的則有：「金融保險與會計統計業」(2.83個月)、「運輸與物流倉儲業」(2.25個月)、「科技資訊業」(2個月)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊」(1.63個月)、「傳統製造業」(1.58個月)。其中「金融業」的基數自2013年起，已連續「十二個年度」居冠。

反之，年終獎金「比較低」的則有：「大眾傳播與公關廣告業」(0.44個月)、「文(補)教業」(0.56個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.83個月)，以及「法律政治與社福宗教」(1個月)、「營建與不動產」(1.11個月)。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較去年調查，今年年終獎金的「基數」，已經出現「連四年反彈」格局，正式走出疫情衝擊陰霾；若以產業別分析，則屬於「八升六降」狀態，不過「基數」的高低落差，仍可達兩個月！

楊宗斌表示特別是「缺工中」的產業，例如餐旅業、批發零售業、空運業、科技業、製造業，預期業績明顯回溫，使得從業人員的年終數字有望持續彈升。當然不排除有些公司可能保留盈餘，「儲糧抗寒」以備不時之需，但持平而論，台灣整體經濟仍明顯維持「正成長」，企業提供的獎金數字，應該不會比金融海嘯時期差。