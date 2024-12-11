快訊

憲法法庭「實質廢死」後改判首例！縱火燒死8至親 逆子死刑變無期

破天荒！南韓警察羈押中央警察廳長 控戒嚴夜限制國會出入

台灣面對川普 2.0 的焦慮？台經濟安全何去何從

2025年中國政策力道加大 股市醞釀多頭機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

12月中國中央政治局會議召開，提出明「2025年」將實施更加積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，超乎過往表態力道，給市場注入一定信心，12月10日中國大陸三大指數開盤大漲2.87%至4.89%。其中，加強超常規逆周期調節、擴大內需消費、穩住樓市股市是此次市場關注重點。永豐投信表示，大陸股市易受政策影響，繼9月底系列政策造成股市暴漲後，明年經濟規劃也讓股市表現受到市場期待，建議關注受中國政府大力支持的科技產業股票，捕捉中國股市投資機會。

永豐中國科技50大ETF基金（00887）經理人林永祥表示，大陸經濟正面臨通貨緊縮壓力，而明年川普貿易關稅政策勢必對貿易出口產生影響，雙重壓力下，大陸官方最新表態，將積極加大明年經濟刺激政策。貨幣政策方面，自2011年後首次表態由「穩健」轉向「適度寬鬆」，預期明年中國10年期公債殖利率會由現在1.9%再進一步下行；財政政策方面，明年財政赤字可能高於今年的3%上升至4%，並新增發行特別國債支持民生消費。

林永祥指出，大陸股市自9月底跳脫空頭型態，有逐漸走向多頭的態勢。展望後市，需進一步觀察政策實施的細節，包含重點觀察財政政策推出的金額和執行辦法，刺激內需消費與出口貿易下滑的對沖關係，以及房價能否放量止跌回穩，若未來相關數據表現良好，大陸股市或迎來一波可觀的多頭行情。下一波多頭行情可能主要由大型科技股拉動，可關注優質的半導體、信息通訊、醫療製藥、新能源等科技產業，擁有營收成長性高、前期股價跌幅大且符合大陸產業政策支持的特色。

消費 陸股

延伸閱讀

習近平：願與美對話、合作 強調關稅戰、貿易戰...不會有贏家

大陸以反壟斷法調查輝達 外媒：對川普2.0擺擂台

美中無人機大戰 大陸祭出零組件外銷管制 台廠迎轉單

揮別大陸 上市櫃海外投資大增

相關新聞

市場期待聯準會將再次降息 股債齊揚

美國11月非農就業數據優於預期，聯準會主席鮑爾也認為美國經濟良好，幫助提振市場信心，市場也樂觀期待聯準會將在12月會議再...

調查：明年首季就業展望淨值17% 運輸物流招募最強勁

人力資源公司萬寶華調查顯示，明年第1季台灣經調整後就業展望淨值為17%，在亞太地區排名第4，其中運輸、物流和汽車業招募需...

菲國綠電若藉海底電纜輸台 2千公尺水深技術待克服

經濟部長郭智輝日前拋出赴菲律賓開發綠電，國內智庫學者看好台菲電網若互連，可建立長期能源供應鏈，業者前往菲國投資開發綠電，...

丁學文專欄／全球貿易大戰漩渦 歐洲若淪陷台灣也難逃

2024年大選年步入尾聲，近期歐洲各國民粹主義高漲，加上未來美國總統川普的關稅大旗滿天飛，2025年歐洲肯定水深火熱，烏俄戰爭怎麼落幕將影響歐洲一體化的發展，川普的關稅大刀怎麼落下將影響歐洲出口產業的榮衰。別以為歐洲離我們很遠，如果歐洲淪陷，包括台灣，將被迫陷入貿易戰漩渦。

服務業喊缺人 卓揆：春節後提勞工政策

全國商業總會昨與行政院長卓榮泰及部會官員座談，與會業者關注缺工問題，也盼爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰指出，政府將在明年...

上市櫃台商投資 棄陸、轉海外

金管會統計發現，今年前三季上市櫃公司投資海外市場（不含大陸）大增九一九二億元、創新高，全年估將衝破兆元；同期間投資大陸僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。