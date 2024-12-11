市場期待聯準會將再次降息 股債齊揚

美國11月非農就業數據優於預期，聯準會主席鮑爾也認為美國經濟良好，幫助提振市場信心，市場也樂觀期待聯準會將在12月會議再次降息，激勵股債齊揚，從資金流向看，過去一週整體股票型ETF獲307.86億美元資金淨流入，其中，美國、亞洲、中國分別獲259.37億、24.14億、6.12億美元資金流入，但歐洲、日本、拉美分別出現15.96億、10.39億、2.31億美元資金淨流出，依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為核心消費、工業、不動產；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為科技、能源。

富蘭克林證券投顧表示，12月全球股市與美股開門紅，由科技股接棒川普交易扮演多頭先鋒，健康的類股輪動有助多頭走得長遠，惟美國政權交接之際，國際地緣政治情勢不安，建議仍需保留防禦資產防範擾動。展望2025年第一季，市場將迎接川普2.0的全球新氣象，預期在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現，美國資產仍將穩居投資主流，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，隨共和黨贏得大選，相信科技股將在幾個方面受益：(1)美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域。(2)監管負擔減輕有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境。(3)共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過，更嚴格的半導體出口中國審查與中國進口關稅將影響電商和消費性電子等市場。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊投資長克里斯汀‧科雷亞表示，價值股在2024年底表現強勁，我們認為這種強勁動能具有持久力，因經濟有望持穩，通膨也已經回落，各國央行正在降息，而AI與基礎設施支出仍在持續，相信在宏觀環境強勁下，不確定性造成的任何市場錯位都將為耐心選股者創造機會。我們也認為美國小型價值股具有上漲空間，由於小型股估值低於大型股，投資者能找到估值有吸引力、具良好獲利增長潛力的績優小型股。