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台美FTA 積木堆好一半？學者悲觀「川普加稅都來不及了」

聯合報／ 記者陳素玲林海／台北報導
美國總統當選人川普過去點名台灣是匯率操縱國、對美500多億美元貿易順差，他也揚言對台灣晶片課徵差別性關稅。 美聯社
美國總統當選人川普過去點名台灣是匯率操縱國、對美500多億美元貿易順差，他也揚言對台灣晶片課徵差別性關稅。 美聯社

台美廿一世紀貿易倡議首批協定昨起生效，學者認為，這是拜登政府所談，川普上台後不確定性很高，況且內容也不涉及實質貿易，因此對實質經貿效益不大；至於能否促成台美自由貿易協定（ＦＴＡ），學者說，川普原本就不談市場開放，而且早就放話要加關稅，「他上台加稅都來不及，怎麼可能用ＦＴＡ降稅？」

商總理事長許舒博則說，在自動化、通關給予特殊待遇是件好事，但但更重要的是關稅問題，因此更希望台美盡速簽訂ＦＴＡ。他表示，台灣處於非常艱困的外交環境，很多區域經濟組織無法加入，面臨被課徵更高關稅，台灣產品再好，關稅往上加會失去國際競爭力，對整體經貿不是好事，甚至台商必須選擇其他地點生產，進而衝擊經濟發展

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台美廿一世紀貿易倡議源自拜登政府，當時是因為台灣無法加入印太經濟架構，因此另創途徑，總共要談十二個議題，首批完成比較容易的五項，雖有助台灣與美國貿易法規接軌，提高某些貿易便捷性，但後面還有七項要談，接下來總統換川普，川普已經表示要廢除印太經濟架構，雖未提及同時廢除台美廿一世紀貿易倡議，但兩者性質相同，後續不確定性變高。

中央大學經濟系教授吳大任說，台灣屬於正常貿易國家，對美享有最惠國待遇，平均關稅百分之三，即使沒有台美廿一世紀貿易倡議也沒有影響，何況倡議並沒有提到任何實質經貿內容。

對於我方希望洽簽台美ＦＴＡ？劉大年直言，川普原本就不談市場開放，而且已說要加高關稅，加稅都來不及，ＦＴＡ是要降稅，怎麼可能？吳大任也說，我方一直認為廿一世紀貿易倡議是為了台美ＦＴＡ鋪路，但可能性不高，「那是我們一廂情願」。

台美 川普 經濟發展

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