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台美FTA 積木堆好一半？台美貿易倡議 首批協定生效
台美昨天共同宣布，台美廿一世紀貿易倡議首批協定昨起生效。行政院經貿談判辦公室表示，協定生效有助推動貿易便捷化，並提升中小企業進入美國市場機會，雙方將設立中小企業對話聯絡機制。
首批協定生效後，台美將在貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業國內規章、合作提供中小企業更多資源等五大議題密切合作，行政院長卓榮泰認為，這是台美關係發展非常重要的一天，證明彼此都走在正確與相同道路上，有助未來持續發展多邊跟雙邊關係。中央社報導，美國貿易代表戴琪感謝台灣夥伴協助達成這個重要里程碑，稱這是加強美台經貿關係的重要一步。
台美廿一世紀貿易談判被視為簽署自由貿易協定（ＦＴＡ）的前期準備，有共識的議題先談先簽，再以堆積木方式逐步完善ＦＴＡ；台美去年六月簽訂首批協定，歷時一年半後，協議在昨天生效。至於第二階段議題農業、勞工、環境等，先前因美國大選暫停，知情官員表示，預計明年一月廿日美國新政府上任後繼續處理。
安永會計師吳雅君表示，實質優惠包括開放美國出口商申請預先審核，及簡易通關快遞貨物上限自五萬元提升至兩千五百美元（約台幣七點五萬元），進出口到台灣業者可望受惠。
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