台美FTA 積木堆好一半？台美貿易倡議 首批協定生效

2024年大選年步入尾聲，近期歐洲各國民粹主義高漲，加上未來美國總統川普的關稅大旗滿天飛，2025年歐洲肯定水深火熱，烏俄戰爭怎麼落幕將影響歐洲一體化的發展，川普的關稅大刀怎麼落下將影響歐洲出口產業的榮衰。別以為歐洲離我們很遠，如果歐洲淪陷，包括台灣，將被迫陷入貿易戰漩渦。

2024-12-11 06:00