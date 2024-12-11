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服務業喊缺人 卓揆：春節後提勞工政策

聯合報／ 記者黃婉婷葉冠妤／台北報導

全國商業總會昨與行政院長卓榮泰及部會官員座談，與會業者關注缺工問題，也盼爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰指出，政府將在明年春節後提出全國性勞工政策，期盼提升國內勞工薪資同時適度引進外籍移工。

商總理事長許舒博會後轉述，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，並於春節後提出配套。

台灣勞工陣線批評，若開放引進服務業移工，不僅違法，還可能助長勞動剝削與低薪環境的惡化。勞陣質疑，賴清德總統競選曾說「不想看到沒提升薪資，只想用移工替補人」，短短一年內，台灣工作機會、薪資未顯著提升，卻將提出開放配套，豈非陷賴總統於不義。

卓榮泰 移工 薪資

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