上市櫃台商投資 棄陸、轉海外

金管會統計發現，今年前三季上市櫃公司投資海外市場（不含大陸）大增九一九二億元、創新高，全年估將衝破兆元；同期間投資大陸僅增加四二一億元，兩者相差近廿二倍，顯示台商資金版圖大挪移，揮別大陸，反手加碼投資海外。

拉長近十年來看，二○一八年中美貿易戰後，台商赴大陸投資明顯縮手，海外投資反而呈現遞增趨勢，其中今年前三季海外投資增加九一九二億元達到顛峰。

金融圈解讀，大陸內部通縮螺旋未解，外部又面臨川普二點○施壓，未來出口、外商直接投資不確定性增加，這將讓台商供應鏈持續移往東南亞市場，「棄陸、轉海外」的投資趨勢，恐會持續到二○二五年。

金管會證期局副局長黃厚銘說，二○一八年中美貿易戰後，上市櫃公司赴大陸投資金額明顯縮減，顯示上市櫃公司已對大陸放緩投資腳步、降低對大陸依賴，透過全球布局方式，以分散對大陸投資風險，金管會將密切關注未來發展。

金管會昨公布今年前三季上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。以家數、投資金額、獲利動能、及大陸資金回台等四項數據來看，顯示台商正積極進行資金版圖的重大調整。

首先是家數，赴大陸投資的上市櫃公司家數減少四家、降到一二○五家，而同期赴海外投資的家數則增加十四家到一三一六家，呈現「砍大陸、增海外」的此消彼漲態勢。

其次是投資金額，上市櫃公司新增投資大陸四二一億元，是近三年同期新低，同期新增海外投資額九一九二億元則創新高，海外投資增額更是大陸的廿一點八倍。黃厚銘說，海外投資金額大增，是因上市櫃公司併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資所致，其中又以半導體業累計投資金額較大。

第三是獲利成長動能，上市櫃公司在大陸的投資收益年增一六九億元，來自海外的投資收益則年增二六二二億元，顯示台商投資大陸雖仍有賺錢，但成長動能已明顯放緩。

最後是觀察大陸資金回台情況，上市櫃公司在陸投資收益匯回九一五億元，是近五年來同期次高，顯示這些公司將在大陸賺的錢大量轉回母集團。

黃厚銘說，投資收益匯回主因是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致，以其他電子業、及電子零組件業累計匯回金額較大。

截至九月底，上市櫃公司赴大陸的累計原始投資額是二兆七七七七億元，累計匯回投資收益九四五七億元，占比百分之卅四，是史上新高，顯示台商赴陸投資後，有三分之一收益匯回台灣母集團，再做資金重新運用分配。