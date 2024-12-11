明年經濟 一字預測／周建宏選「辨」 傅文芳挑「房」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，資誠所長周建宏選「辨」，安永所長傅文芳選「房」。

周建宏認為，「辨」有判別、明察、辨識等意義，在資訊爆炸及真假難分的時代，每個人都要學習如何選擇，如何決策。另外，社會上與國家間到處都是對立的情況下，要能安身立命，也需要很高的智慧，能夠明辨是非，明察秋毫，是培養智慧非常重要的因素。

傅文芳指出，今年房市波濤洶湧，在通膨預期持續、新青安政策、房市管控措施等多重因素下，房市未來走向仍待觀察。2025房市將如何，仍將會是各界的關注焦點。