揮別大陸 上市櫃海外投資大增

金管會昨（10）日公布，2024年累計前三季上市櫃公司投資海外市場（不含大陸）大增9,192億元寫史上新高，全年估將衝破兆元再締新猷，同時投資大陸市場卻僅增加421億元，海外投資增額是大陸的近22倍，顯示台商資金版圖大挪移，揮別大陸，反手加碼投資海外。

若拉長近十年來看，從2018年中美貿易戰後，台商赴大陸投資明顯縮手，海外投資則呈現遞增趨勢，又以到2024年前三季海外投資增加9,192億元達顛峰。

金融圈認為，大陸內部通縮螺旋未解，外部又面臨川普貿易戰2.0襲擊，未來外需出口、外商直接投資不確定性增加，這將讓台商供應鏈持續移往東南亞市場，「棄陸、轉海外」的投資趨勢，恐會持續到2025年。

金管會公布2024年前三季上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。台商正積極進行資金版圖的重大調整，減少大陸投資、轉向海外市場。據金管會統計，今年前三季赴大陸投資的上市櫃公司家數減少四家、降到1,205家，同期赴海外投資者則大增14家到1,316家。

投資金額方面，據統計，今年前三季上市櫃公司新增投資大陸421億元，是近三年同期新低，同期新增海外投資額9,192億元則是史上新高。