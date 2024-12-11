快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

菲國綠電若藉海底電纜輸台 2千公尺水深技術待克服

中央社／ 台北10日電

經濟部長郭智輝日前拋出赴菲律賓開發綠電，國內智庫學者看好台菲電網若互連，可建立長期能源供應鏈，業者前往菲國投資開發綠電，可透過海底電纜或綠氨船運等方式運回台灣；工程界反映，建置海底電纜的長度並非難題，但布纜船尚須克服水深2000公尺以下等技術挑戰。

郭智輝日前拋出赴菲律賓開發綠電引發國內產、學界高度關注，台綜院今天舉辦「菲律賓再生能源開發論壇」，邀集智庫專家和學者、以及產業界代表分享菲律賓再生能源發展機會、海纜開發規劃及光電建設進度等。

台綜院表示，東南亞國家人口約6.7億，加上供應鏈移轉趨勢、人口紅利等因素驅動經濟成長，市場規模不容小覷，其中菲律賓近年GDP成長率達5%，也推升電力需求。考量第一大島呂宋島和台灣距離近，且台灣能源進口依賴度高，假如台菲電網互連計畫得以實現，可建立長期能源供應鏈。

隨著經濟發展需求，台綜院預估，菲律賓2022至2050年電力需求年均成長率超過5%，電力銷售總量到2050年將增長超過4倍，尖峰需求總量預估從2022年的16.6百萬瓩（GW）增長到2050年的68.5 GW，大部分經濟活動集中在呂宋電網。

觀察菲律賓能源結構，台綜院表示，地熱與水力是菲國目前主要的再生能源，但開發潛力逐漸受限，未來將聚焦低焓地熱和微型水力發電。光電與風電技術成熟、成本逐漸下降，將成為能源轉型核心，到2050年將提供超過一半的電力需求；光電以呂宋島中部的大型太陽能發電廠為重點，陸域風電集中於呂宋島北部和巴拉望島。

工研院綠能所表示，菲律賓再生能源非常豐富，根據國際機構估計，菲律賓太陽光電蘊藏量達60GW，風力達90GW，水力則有300GW，但菲律賓全國總用電量不到台灣的一半；換句話說，菲律賓綠電發展有潛力、可以外銷，對業者來說也是藍海市場、值得開發，並將多餘綠電透過海底電纜、綠氨船運等方式運回台灣。

電纜技術方面，世曦工程顧問代表指出，建置海底海纜的長度並非問題，但須考慮如何克服深度的施工挑戰以及是否具有經濟規模，尤其呂宋海峽水深為2000至5000公尺，其中水深超過3000公尺，開發難度較高，且會受黑潮、熱帶氣旋等自然環境影響。

觀察國際海纜的建置實績，已完工的國際海底電纜水深約130公尺，規劃中的澳洲與新加坡之間的海底電纜水深則為1900公尺。

除考慮電纜建置的深度，產業界代表指出，布纜船的施工量能也是一大挑戰，單就經濟效益評估，可能無法吸引開發商投資，加上海底電纜計畫涉及國際事務談判，考量台灣外交處境，建議由國際性的開發主體主導，更有機會促成海底電纜計畫的可行性。

談及菲律賓光電開發建設，崑鼎綠能環保表示，世界各國光電技術發展成熟，菲律賓人力成本相對低，進而壓低建置費用，在菲國建置光電的費用一定會比台灣低，但廠商海外投資仍須考慮當地政治情勢穩定性、匯率轉換等，尤其菲國的基礎建設，容易受到政治情勢變動。

另有學者表示，台商到菲律賓投資可透過非營利的非政府組織牽線，或者籌組國家隊與美國、日本等國際盟友合作，以跨越地方政治和外交障礙。

太陽光電 菲律賓 電纜

延伸閱讀

海龍1GW 風場開發達多項里程碑 預計2025、2026年併聯完工供應綠電

核廢料當貴重金屬販賣 菲調查局破獲不法集團

菲外長對4日菲公務船侵闖黃岩島遭水砲驅離事件向中國提出抗議

每度最高6.8元…台電小額綠電 71企業搶標

相關新聞

台美FTA 積木堆好一半？台美貿易倡議 首批協定生效

台美昨天共同宣布，台美廿一世紀貿易倡議首批協定昨起生效。行政院經貿談判辦公室表示，協定生效有助推動貿易便捷化，並提升中小...

台美FTA 積木堆好一半？學者悲觀「川普加稅都來不及了」

台美廿一世紀貿易倡議首批協定昨起生效，學者認為，這是拜登政府所談，川普上台後不確定性很高，況且內容也不涉及實質貿易，因此...

上市櫃台商投資 棄陸、轉海外

金管會統計發現，今年前三季上市櫃公司投資海外市場（不含大陸）大增九一九二億元、創新高，全年估將衝破兆元；同期間投資大陸僅...

服務業開放移工 聲音又起…許舒博透露官方將評估

全國商業總會昨（10）日與行政院長卓榮泰座談，理事長許舒博會後透露，勞動部將評估開放服務業有條件申請外籍移工。不過勞動部...

丁學文專欄／全球貿易大戰漩渦 歐洲若淪陷台灣也難逃

2024年大選年步入尾聲，近期歐洲各國民粹主義高漲，加上未來美國總統川普的關稅大旗滿天飛，2025年歐洲肯定水深火熱，烏俄戰爭怎麼落幕將影響歐洲一體化的發展，川普的關稅大刀怎麼落下將影響歐洲出口產業的榮衰。別以為歐洲離我們很遠，如果歐洲淪陷，包括台灣，將被迫陷入貿易戰漩渦。

服務業喊缺人 卓揆：春節後提勞工政策

全國商業總會昨與行政院長卓榮泰及部會官員座談，與會業者關注缺工問題，也盼爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰指出，政府將在明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。