菲國綠電若藉海底電纜輸台 2千公尺水深技術待克服

經濟部長郭智輝日前拋出赴菲律賓開發綠電，國內智庫學者看好台菲電網若互連，可建立長期能源供應鏈，業者前往菲國投資開發綠電，可透過海底電纜或綠氨船運等方式運回台灣；工程界反映，建置海底電纜的長度並非難題，但布纜船尚須克服水深2000公尺以下等技術挑戰。

郭智輝日前拋出赴菲律賓開發綠電引發國內產、學界高度關注，台綜院今天舉辦「菲律賓再生能源開發論壇」，邀集智庫專家和學者、以及產業界代表分享菲律賓再生能源發展機會、海纜開發規劃及光電建設進度等。

台綜院表示，東南亞國家人口約6.7億，加上供應鏈移轉趨勢、人口紅利等因素驅動經濟成長，市場規模不容小覷，其中菲律賓近年GDP成長率達5%，也推升電力需求。考量第一大島呂宋島和台灣距離近，且台灣能源進口依賴度高，假如台菲電網互連計畫得以實現，可建立長期能源供應鏈。

隨著經濟發展需求，台綜院預估，菲律賓2022至2050年電力需求年均成長率超過5%，電力銷售總量到2050年將增長超過4倍，尖峰需求總量預估從2022年的16.6百萬瓩（GW）增長到2050年的68.5 GW，大部分經濟活動集中在呂宋電網。

觀察菲律賓能源結構，台綜院表示，地熱與水力是菲國目前主要的再生能源，但開發潛力逐漸受限，未來將聚焦低焓地熱和微型水力發電。光電與風電技術成熟、成本逐漸下降，將成為能源轉型核心，到2050年將提供超過一半的電力需求；光電以呂宋島中部的大型太陽能發電廠為重點，陸域風電集中於呂宋島北部和巴拉望島。

工研院綠能所表示，菲律賓再生能源非常豐富，根據國際機構估計，菲律賓太陽光電蘊藏量達60GW，風力達90GW，水力則有300GW，但菲律賓全國總用電量不到台灣的一半；換句話說，菲律賓綠電發展有潛力、可以外銷，對業者來說也是藍海市場、值得開發，並將多餘綠電透過海底電纜、綠氨船運等方式運回台灣。

電纜技術方面，世曦工程顧問代表指出，建置海底海纜的長度並非問題，但須考慮如何克服深度的施工挑戰以及是否具有經濟規模，尤其呂宋海峽水深為2000至5000公尺，其中水深超過3000公尺，開發難度較高，且會受黑潮、熱帶氣旋等自然環境影響。

觀察國際海纜的建置實績，已完工的國際海底電纜水深約130公尺，規劃中的澳洲與新加坡之間的海底電纜水深則為1900公尺。

除考慮電纜建置的深度，產業界代表指出，布纜船的施工量能也是一大挑戰，單就經濟效益評估，可能無法吸引開發商投資，加上海底電纜計畫涉及國際事務談判，考量台灣外交處境，建議由國際性的開發主體主導，更有機會促成海底電纜計畫的可行性。

談及菲律賓光電開發建設，崑鼎綠能環保表示，世界各國光電技術發展成熟，菲律賓人力成本相對低，進而壓低建置費用，在菲國建置光電的費用一定會比台灣低，但廠商海外投資仍須考慮當地政治情勢穩定性、匯率轉換等，尤其菲國的基礎建設，容易受到政治情勢變動。

另有學者表示，台商到菲律賓投資可透過非營利的非政府組織牽線，或者籌組國家隊與美國、日本等國際盟友合作，以跨越地方政治和外交障礙。