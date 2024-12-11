全國商業總會理事長許舒博喊話政府 兩岸恢復交流

全國商業總會理事長許舒博昨（10）日向政府喊話，希望兩岸要盡快恢復交流，才會有後續談判，呼籲要從旅遊開放開始來建立良善環境。

商總昨日舉行「2024行政院卓榮泰院長與商業領袖座談會」，會上商業代表共提出63項提案，其中三項涉及與大陸貿易往來與糾紛，許舒博會前再向政府喊話，盼兩岸恢復交流。

許舒博指出，如果兩岸不恢復交流，很多商業模式與合作勢必難以繼續。未來經貿無論怎麼走，台灣無法用對抗手段，很多事要採取「和」的方法辦理。

商總所提63項提案中，涉及大陸議題有三。一是觀光旅遊開放，建議政府加大觀光振興，並儘速恢復兩岸雙向觀光旅遊；二是建議政府以反傾銷、扶持本土產業等政策因應大陸低價啤酒傾銷入台，維護市場公平競爭；三是建議政府對陸製關鍵零組件以低價或洗產地方式傾銷入台，提出規範制止與因應策略。

許舒博表示，無論如何兩岸必須談。在對岸出席活動沒有壓力，該提的建言都會提，如果強調人民最大，就必須體認到：「要思考如何才能讓兩岸人民穩定生活，和平是最大公約數。」