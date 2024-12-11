服務業開放移工 聲音又起…許舒博透露官方將評估

全國商業總會昨（10）日與行政院長卓榮泰座談，理事長許舒博會後透露，勞動部將評估開放服務業有條件申請外籍移工。不過勞動部回應，相關議題須考量本國人就業及薪資，農曆年後會提政策評估，還未到「允諾」階段。

商總昨日舉行「2024行政院長與商業領袖座談會」，由許舒博與卓揆共同主持，會中聚焦九大議題。對於開放服務業申請移工，政院基本態度是，提出申請的服務業須先調高本國勞工薪資。

許舒博會後說明，與會商業界老闆最關心「產業缺工」議題，卓榮泰當場提出，要勞動部在農曆春節後提出產業缺工解決方案，對於服務業申請移工則持開放態度，但前提是提出申請的服務業，必須先調高本國勞工薪資，照顧本國勞工。

勞動部回應，依卓揆指示，勞動部針對解決缺工及服務業引進移工，將在農曆年後提出政策評估。

針對商總關切開放服務業引進移工議題，官員強調，依《就業服務法》第42條規定，在不影響本國人就業及勞動條件，主要是薪資前提下，才能引進移工。這也是勞動部提出政策評估最需要考量之處。

官員表示，目前服務業提出缺工行業，包括交通運輸、倉儲業、旅宿業、餐飲業；因部分服務業特性需要技術、或是語言文化能力，無法一律以引進移工來解決。餐飲業則全面以自助點餐、送餐機來取代，且明顯提高從業人員薪資。目前一直喊要引進移工的是旅宿業。

官員表示，另一個要考慮的是，一旦開放某項服務業引進移工，就會形成破口效應，其他服務業就會希望比照辦理。

針對旅宿業要求引進移工，勞動部過去要求業者應先提高薪資待遇，勞動部再搭配祭出缺工補助，拉抬旅宿業勞工薪資；但業者仍認為成效有限，隨後勞動部已開放僑外生從事旅宿業。但業者要求引進移工的聲浪從未停歇。

勞動部強調，目前進行政策評估，當然還未到允諾階段，必然會站在守護勞工權益立場謹慎評估。

昨日座談聚焦金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等九大面向。