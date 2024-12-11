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薪資成長連七月追上通膨 前十月平均達43,092元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處10日發布今年前十月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,092元，年增0.5%，增幅為今年以來最高，且已連七個月正成長，代表薪資成長連七月追上通膨。 聯合報系資料照
主計總處10日發布今年前十月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,092元，年增0.5%，增幅為今年以來最高，且已連七個月正成長，代表薪資成長連七月追上通膨。 聯合報系資料照

主計總處昨（10）日發布今年前十月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,092元，年增0.5%，增幅為今年以來最高，且已連七個月正成長，代表薪資成長連七月追上通膨。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，除今年前十月每月實質經常性薪資增幅擴大，實質總薪資年增率也達1.82%，為近四年同期最高。此外前十月總薪資平均數為61,529元，年增4.06%，也創近14年新高。

值得注意的是，今年前十月全體受僱員工薪資低於平均數員工比率69.26%，則是自2020年有統計以來最高。譚文玲說明，主因今年電子業景氣轉好，高薪把平均數拉高，使得薪資處於平均數以下的占比偏高。

觀察行業別，今年前十月經常性薪資平均低於整體平均者包括住宿及餐飲34,394元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）35,757元、製造業44,202元、批發及零售業45,706元。

至於高於整體平均的行業，則有專業科學及技術服務業56,779元、出版影音及資通訊業67,407元、金融及保險業69,766元，還有製造業當中的電子零組件製造業55,280元。

觀察中位數，主計總處指出，今年前十月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型雇用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,960元與31,380元；受僱員工人數較多的製造業為35,471元，其中電子零組件製造業為45,261元；出版影音及資通訊業51,523元、金融及保險業56,348元，則相對較高。

不過10月有颱風假，10月製造業每人每月平均總薪資56,182元，較9月60,754元，下降7.53%，整體製造業勞工仍因颱風假而影響薪資。

服務部門10月平均總薪資為52,237元，較9月下降4.31%，其中住宿及餐飲業總薪資已經連續三個月呈現衰退，推測除了颱風因素，也因暑假效應逐步消失，住宿、餐飲人力需求收斂，反映在薪資水準上。

薪資 製造業

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