台美租稅協定進展 財部樂觀

台美21世紀貿易倡議首批協定昨（10）日生效，外界關注台美租稅協定進展。財政部官員表示，無論是以包裹法案方式、或與美方洽談租稅協定等方式，雙方持續進行中，樂觀看待接下來進度。

台美雙方昨日同步宣布好消息，21世紀貿易倡議首批協定昨日起生效，隨著「川普2.0」時代進入倒數計時，加上美國12月耶誕、新年假期將展開，多項變數牽動台美租稅協定進展。

財政部官員表示，距美國新執政團隊上任還有段時間，目前仍會持續努力，無論是洽談完整租稅協定，或是雙重課稅快速減免法案，仍持續雙軌並進，目標不變，對於進度樂觀看待。不過由於仍涉及美國政府、國會，以及我方外交部、駐美單位，尚難斷言確切時間表。

財政部表示，近年來我國相關部會持續與美國行政部門及國會針對解決台美雙方人民及企業關切超額稅負與雙重課稅問題進行充分溝通，雙方財政部也陸續針對台美避免雙重課稅協定相關議題展開討論，美國國會也積極推動「雙重課稅快速減免法案」。

財政部表示，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資經貿活動之租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使我國企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同賦稅待遇，也可相應吸引美國企業更廣泛在台投資。