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歷時二年半…台美貿易倡議首批協定生效 涵蓋五議題

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台美21世紀貿易倡議首批協定生效，有助推動貿易便捷化。（聯合報系資料照）
台美21世紀貿易倡議首批協定生效，有助推動貿易便捷化。（聯合報系資料照）

台、美雙方昨（10）日共同宣布，台美21世紀貿易倡議首批協定昨日起生效，行政院經貿辦表示，協定生效有助推動貿易便捷化，並提升中小企業進入美國市場機會，雙方將設立中小企業對話聯絡機制，協助台美企業與產官交流。

行政院長卓榮泰表示，台美貿易倡議協定生效證明彼此走在正確跟相同道路上，未來會加深彼此合作、深化連結，將與產業界一起立足台灣，布局全球，有助未來我國發展多邊跟雙邊關係；美國貿易代表戴琪昨日也表示，感謝台灣夥伴協助達成重要里程碑，這是加強美、台經貿關係的重要一步。

台美貿易倡議首批協定重點
台美貿易倡議首批協定重點

台美雙方是在2022年6月啟動21世紀貿易倡議，並於2023年6月1日簽署首批協定，並經雙方國會支持等程序，前後歷時約二年半，終於在昨日生效。

經貿辦說明，台美首批協定涵蓋五大議題，包含貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業國內規章、中小企業等。

其中在貿易便捷化方面，簡化一般性通關與進出口貿易流程，降低從事貿易的時間與金錢成本，後續雙方將設立貿易便捷化委員會，定期溝通與交流。

安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君分析，實質優惠有兩大點，包括開放美國出口商申請預先審核，及簡易通關快遞貨物上限自新台幣5萬元提升至2,500美元（約新台幣7.5萬元），進出口到台灣的業者可望受惠。

另外值得關注的是在中小企業方面，美國將提供關務、稅務法規、程序或諮詢窗口等資訊，便利台灣中小企業掌握美國規定與市場商機；雙方將建立專屬對話機制，舉辦中小企業對話並與產官交流，促進台灣中小企業拓展美國市場商機。

至於後續第二階段談判，今年5月台美曾舉行實體談判會議，聚焦環境、勞動、農業議題。

不過，接下來川普政府接棒後，第二階段談判進展仍待觀察。


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