調查：明年首季就業展望淨值17% 運輸物流招募最強勁

人力資源公司萬寶華調查顯示，明年第1季台灣經調整後就業展望淨值為17%，在亞太地區排名第4，其中運輸、物流和汽車業招募需求最強勁；但能源和公用事業面對國際政局不穩定，國內則有核能重啟與政策不確定性，業界投資意願受限，就業展望淨值最低。

萬寶華今天發布「全球就業展望調查」，為了解企業明年1至3月間的聘僱狀況，調查台灣645位雇主，結果顯示33%預計增加人力，17%減少人力，48%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值（NEO）為16%，排除季節因素後為17%。

觀察9大行業，以運輸、物流和汽車業就業展望淨值48%最高；其次為金融保險及不動產業31%，工業和材料業25%、排名第3。

運輸、物流和汽車業就業展望淨值為48%，相較前一季增加26%。萬寶華台灣專業人才事業預備合夥人王大為分析，大客車駕駛由於經營環境和疫情的影響，正面臨駕駛人力不足的困境，雖有足夠的人力符合駕駛資格，但並未完全投入汽車運輸業的駕駛工作，因此近期公路局實施放寬大型車駕照持照年齡上限，雇主也推行延緩退休及擴大徵才等計畫。

萬寶華表示，桃園機場旅運量持續成長，第3航廈的營運與服務需求，近期也將展開人才招募計畫；其中鎖定工程、行政管理、運輸管理及身心障礙等專業人才，為未來擴大營運提前準備。

值得注意的是，能源和公用事業的就業展望淨值與前一季相比下滑了78%，降至-48%。王大為指出，主因美國關稅政策加劇供應鏈緊張，對全球能源產業影響深遠，特別是電動車零部件及電池供應，推高製造成本並壓抑新能源需求。

此外，保護主義也阻礙國際合作，增加市場波動與能源進口成本，儘管石油價格波動下跌，減少能源成本，但可能削弱綠能與新能源技術的競爭力，對投資與就業造成壓力。國內則面臨核能重啟與政策不確定性，業界投資意願受限；儲能技術的安全疑慮與地方政府阻力，成為新能源發展的挑戰，進一步加劇產業就業前景的壓力。

就區域比較而言，萬寶華調查結果顯示，明年第1季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家或區域中，依序為印度、中國、新加坡，台灣就業展望淨值為+17%、排名第4，而香港就業展望最為謹慎為6%、居於末位。