商總：淨零需求成長 環境部、勞動部推綠領人才培訓

商總理事長許舒博今天表示，環境檢測、水電和公共工程等對綠領人才需求持續增加，勞動部近期將開會討論綠領人才培訓和證照計畫，環境部也將推動綠領人才的專業教育訓練，以滿足企業需求。

中華民國全國商業總會今天上午辦理「2024行政院長與商業領袖座談會」，行政院長卓榮泰率領行政團隊出席。許舒博出席會後記者會表示，今天共提63項議案，但因時間限制，實質討論18項議案，議題觸及產業缺工、淨零減碳、綠領人才等，卓榮泰要求各部會必須確切回應各項提案。

除缺工問題外，淨零排放及環境永續議題也受商業界高度關注，許舒博表示，環境檢測、水電和公共工程等工作對綠領人才的需求持續增加，勞動部近期將開會討論綠領人才的培訓和證照認可，未來可投入環境規劃相關工作。

與會者轉述，環境部長彭啟明在會中表示，現在碳費的開徵對象主要是製造業，商業服務業目前不需要有過多碳焦慮，未來ESG、綠領人才將成為職場趨勢，已辦理一系列的淨零排放技術訓練課程。未來環境部、勞動部等將推動綠領人才的專業教育訓練，以滿足企業需求。

能源和電價方面，許舒博表示，會議上討論到光電發展，因為過去有許多紛爭，政府現在推廣的政策為溫室上面加蓋太陽能板，讓農地不被破壞，作物也不受影響；農業部和經濟部正在盤點全台不適宜耕作的土地，面積約2萬公頃，將來規劃可以作為發展綠電的區域，再讓業者投資。

觀光旅遊方面，許舒博表示，建議加大觀光振興，兩岸應以「和」應對，希望盡快改善兩岸氛圍，呼籲先從開放旅遊業促進兩岸交流。

關於本土酒類受到外國業者以低價競爭問題，業者認為需要成立一個跨部會平台，讓相關業者有統一的發聲機制。商總也轉述，財政部長莊翠雲表示，過去已有業者諮詢，目前業者已成立台灣釀酒商協會，未來提出申請案後，財政部與經濟部會就相關議題進行調查。

許舒博強調，企業必須真正落實「業必歸會」，內政部官員也在會中回應，會建議業者至少要選擇一個主要行業的公會，未來會朝相關方向調整行政法規，包括要求業者至少要選擇一個主要行業的公會加入，作為參與政府標案的條件。