快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

商總：淨零需求成長 環境部、勞動部推綠領人才培訓

中央社／ 台北10日電

商總理事長許舒博今天表示，環境檢測、水電和公共工程等對綠領人才需求持續增加，勞動部近期將開會討論綠領人才培訓和證照計畫，環境部也將推動綠領人才的專業教育訓練，以滿足企業需求。

中華民國全國商業總會今天上午辦理「2024行政院長與商業領袖座談會」，行政院長卓榮泰率領行政團隊出席。許舒博出席會後記者會表示，今天共提63項議案，但因時間限制，實質討論18項議案，議題觸及產業缺工、淨零減碳、綠領人才等，卓榮泰要求各部會必須確切回應各項提案。

除缺工問題外，淨零排放及環境永續議題也受商業界高度關注，許舒博表示，環境檢測、水電和公共工程等工作對綠領人才的需求持續增加，勞動部近期將開會討論綠領人才的培訓和證照認可，未來可投入環境規劃相關工作。

與會者轉述，環境部長彭啟明在會中表示，現在碳費的開徵對象主要是製造業，商業服務業目前不需要有過多碳焦慮，未來ESG、綠領人才將成為職場趨勢，已辦理一系列的淨零排放技術訓練課程。未來環境部、勞動部等將推動綠領人才的專業教育訓練，以滿足企業需求。

能源和電價方面，許舒博表示，會議上討論到光電發展，因為過去有許多紛爭，政府現在推廣的政策為溫室上面加蓋太陽能板，讓農地不被破壞，作物也不受影響；農業部和經濟部正在盤點全台不適宜耕作的土地，面積約2萬公頃，將來規劃可以作為發展綠電的區域，再讓業者投資。

觀光旅遊方面，許舒博表示，建議加大觀光振興，兩岸應以「和」應對，希望盡快改善兩岸氛圍，呼籲先從開放旅遊業促進兩岸交流。

關於本土酒類受到外國業者以低價競爭問題，業者認為需要成立一個跨部會平台，讓相關業者有統一的發聲機制。商總也轉述，財政部長莊翠雲表示，過去已有業者諮詢，目前業者已成立台灣釀酒商協會，未來提出申請案後，財政部與經濟部會就相關議題進行調查。

許舒博強調，企業必須真正落實「業必歸會」，內政部官員也在會中回應，會建議業者至少要選擇一個主要行業的公會，未來會朝相關方向調整行政法規，包括要求業者至少要選擇一個主要行業的公會加入，作為參與政府標案的條件。

勞動部 許舒博

延伸閱讀

洪申翰親上火線！ 勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

移工、降稅、電費 商總向閣揆請命

工商憂淨零與數位轉型 卓揆：政府會協助

商總許舒博：兩岸不恢復交流 許多商業合作難以為繼

相關新聞

渣打2025全球經濟展望：美元續強 川普新政策引市場震盪

渣打銀行10日發布2025年全球經濟展望，預測美元在2025年將保持強勢，全球經濟成長率略降至3.1%，其中美國經濟增長...

台灣25大國際品牌揭曉 品牌價值近150億美元創新高

「2024台灣最佳國際品牌價值」今天公布榜單，在全球經濟放緩與國際政經局勢不確定性增加的情況下，台灣品牌展現韌性，深化競...

主計總處：前10月實質總薪資年增1.82% 創4年新高

薪資成長追上通膨，主計總處今天發布，今年前10月實質經常性薪資與實質總薪資平均數分別年增0.5%與1.82%，皆創下4年...

政院擬有條件開放服務業移工 勞陣：陷賴總統於不義

行政院長卓榮泰今與全國商業總會進行座談，全國商業總會理事長會後稱勞動部已允諾開放服務業有條件申請移工，並於春節後提配套。...

前十月實質經常性薪資年增0.5% 連續七個月正成長

主計總處10日發布今年前十月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,092元，年增0.50%，增幅為今年以來最高，且已連...

颱風假後趕單效應！10月電子零組件業加班工時創近半世紀最高

行政院主計總處10日發布10月製造業加班工時17.4小時，為八年來同月最高，年增2.1小時，不僅連續五個月正成長，且是近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。