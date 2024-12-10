前十月實質經常性薪資年增0.5% 連續七個月正成長

主計總處10日發布今年前十月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,092元，年增0.50%，增幅為今年以來最高，且已連續七個月正成長，代表薪資成長連七月追上通膨。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，除了今年前十月每月實質經常性薪資增幅擴大，實質總薪資年增率也達到1.82%，為近四年同期最高。此外，前十月總薪資平均數為新台幣61,529元，年增率4.06%，也創下近14年新高。

不過，值得注意的是，今年前十月全體受僱員工薪資低於平均數員工比率69.26%，則是自2020年有統計以來最高。對此，譚文玲說說明，主要是因為今年電子業景氣轉好，高薪把平均數拉高，使得薪資處於平均數以下的佔比偏高。

若就行業別觀察，今年前十月經常性薪資平均低於整體平均者包括住宿及餐飲34,394元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）35,757元、製造業44,202元、批發及零售業45,706元。

至於高於整體平均的行業，則有專業科學及技術服務業56,779元、出版影音及資通訊業67,407元、金融及保險業69,766元，還有製造業當中的電子零組件製造業55,280元。

觀察中位數，主計總處指出，今年前十月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型雇用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,960元與31,380元；受僱員工人數較多的製造業為35,471元，其中電子零組件製造業為45,261元；出版影音及資通訊業51,523元、金融及保險業56,348元，則相對較高。

不過，10月有兩個大颱風，分別為月初的山陀兒及月底的康芮，兩個颱風都有放颱風假，然而廠商加班趕單，並沒有同時呈現在製造業每人每月平均總薪資，10月為56,182元，較9月60,754元，下降7.53%，主要是為即便有部分科技廠有加班，但是整體製造業勞工還是因為颱風假而影響到薪資。

但幾家歡樂幾家愁，服務部門10月平均總薪資為52,237元，較9月下降4.31%，其中住宿及餐飲業總薪資已經連續三個月呈現衰退，推測不僅是因為受到颱風停班停課影響，也因為8、9月暑假效應逐步消失，也讓住宿、餐飲人力需求收斂，也反映在薪資水準上。