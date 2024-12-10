移工、降稅、電費 商總向閣揆請命

服務業希望開放進用外籍移工、降低金融營業稅稅率與觀光旅館業電費凍漲！商總理事長許舒博10日表示，呼籲政府調降一般金融營業稅率，特定業務如綠色債券盼降至1%。商總還提出建立服務業的碳盤查輔導機制、強制公司行號加入公會等建議。其中勞動部承諾，將開放服務業有條件申請外籍移工。

有條件開放服務移工

許舒博表示，此次與行政院團隊反映包括金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等9大面向，共63項提案。但因時間限制僅討論18項，議題觸及產業缺工、淨零減碳、綠領人才等，卓榮泰現場要求各部會必須確切回應各項提案。

商總呼籲，勞動部針對本國勞工缺乏從事意願的服務業職務別，開放服務業進用外籍移工，並協助商總成立統籌外展移工的非營利事業機構。

許舒博在會後透露，勞動部承諾，服務業將有條件申請外籍移工，但前提是必須先提高既有本國勞工的薪資所得，照顧本國勞工。

勞動部春節提配套

「逃逸移工問題要解決！」許舒博也說，會中也有討論到約8萬的逃逸移工如何正常化，希望不馬上遣返逃逸移工，而是讓其回到正常工作程序，將技術投入產業界，至於是否涉及修法將由政府單位研議，另外也希望延長10年以上的移工在台工作時間，避免成為他國培訓基地，勞動部也承諾春節後提出完整配套。

媒體追問，服務業外籍移工來源國是否有限制國家別？許舒博說，依現行法令，將從台灣移工來源國引進。台灣5大移工來源國包含印尼、越南、菲律賓、泰國、印度。

至於其他領域部分，在淨零轉型方面，商總規劃建立服務業的碳盤查輔導機制，希望爭取政府補助支持，協助企業建立基本碳盤查能力。關於觀光旅館業電費調漲部分，則希望政府體恤業者困境給予凍漲，或讓短期住宿業電價與其他住宿服務業一樣，漲7%就好。

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