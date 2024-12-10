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明年不動產綠色轉型趨勢吹向非製造業 仲量聯行：減碳基本功勢在必行

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
仲量聯行董事總經理侯文信（左四）分析，不動產綠色轉型趨勢，不再僅是科技業和A級商辦的專利，從供應鏈廠房、到購物中心、甚至醫療機構，都面臨節能減碳需求。仲量聯行提供
仲量聯行董事總經理侯文信（左四）分析，不動產綠色轉型趨勢，不再僅是科技業和A級商辦的專利，從供應鏈廠房、到購物中心、甚至醫療機構，都面臨節能減碳需求。仲量聯行提供

仲量聯行10日在所舉辦的「綠色地產趨勢論壇」中表示，不動產綠色轉型趨勢來臨，高用電產業如百貨、量販等服務業，甚至電信、交通、學校等，2025年起也納入碳盤查名單，顯示除了製造業外，非製造業也必須做好減碳，接下來如何透過AI或管理系統降低碳足跡，成為低碳產業、企業將是關鍵的綠碳課題。

仲量聯行在論壇中分享今年為一家本土購物中心進行建物能效系統評估，透過仲量聯行內部的AI數據分析、營運管理系統後，為企業大舉節省下逾三成用電量的成功案例，為台灣百貨業低碳轉型樹立新標竿。

據仲量聯行的資料，該大型複合式商場啟用近20年、總樓地板面積兩萬四千坪，去(2023)年總電費就高達7,200萬元；今年與仲量聯行合作，透過專業顧問團隊診斷建物能源、改善老舊及重大耗能設備，再導入數位化的能源分析與營運管理後，商場今年總用電量較去年大幅減少超過三成、約近970萬度電，省下近三千萬元的電費，碳排放量也減少約六千噸，成效顯著。

仲量聯行董事總經理侯文信分析，台灣百貨業向來是用電大戶之一，由於營業面積大、用電時段長，以及耗能設備多，大多數百貨商場多屬於最耗電的第七級，每年電費動輒數千萬元，電費上漲勢必增加營運的壓力。

根據內政部建築能效評估系統（BERS）的耗電密度（建物年用電量除以總樓地板面積）分級，該商場從原先最耗電的第七級躍升第四級，達到「綠建築基準」，即符合申請國內外綠建築認證之基本資格。

侯文信指出，不動產綠色轉型趨勢，不再僅是科技業和A級商辦的專利，從供應鏈廠房、到購物中心、甚至醫療機構，都面臨節能減碳需求。

侯文信強調，仲量聯行並非設備商，但獨家開發智慧建築營運管理系統，卻能以客觀的立場協助客戶選擇減碳方案與設備，追求客戶利益最大化；且透過仲量聯行專業顧問團隊，能將科技業管理的模式，靈活應用於各類大型建物，讓永續設施管理更聰明、節能更簡單。

侯文信指出，環境部為加速實現2050淨零轉型目標，強制碳盤查的對象不再侷限製造業，高用電的百貨、量販業等服務業、電信業、交通業以及學校等，預計也將自明(2025)年起納入強制碳盤查名單，顯示非製造業做好減碳基本功勢在必行。

仲量聯行智動辦公部資深協理張儀芬表示，仲量聯行專利研發的智慧建築營運管理系統，將感知元件收集的設備運轉、人流、外部天氣等數據，轉化為可控資訊，提供給AI平台分析數據，「預測」各種設備的使用率，並自動下達運轉指令，進而同步調控全台的多個廠房，隨時隨地節能減碳。

侯文信指出，仲量聯行將持續協助該商場打造低碳商場，導入建築營運管理系統，進一步優化空調及照明節能、水系統減廢、再生能源憑證，以及碳足跡管理認證，邁向零碳建築的目標。

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