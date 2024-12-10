渣打銀三原因料台2025年GDP不保3%：AI仍為動能、川普寫變數

渣打銀10日發布對台2025年經濟預測，「AI為動能，川普當選為變數」，預測值從今年4.2％大幅下修至2025年的2.3％，為外銀最低，並遠低於主流機構預期3％上下。

料台2025 GDP不保3，渣打銀行大中華暨北亞區資深經濟分析師劉健恒解釋，主要反映川普新政府對台經濟影響，以及非科技出口將更弱，與進口成長拖累經濟貢獻。

對台灣央行啟動第八波信用管制措施，渣打銀認為「要談台灣房市過熱風險已過，將言之過早」，劉健恒認為，央行對台房地產措施要轉為中性，得等至每月房市交易量、房貸成長率與房貸占比是否回落，否則短期受到台灣央行升息空間不大影響，防範房市過熱的鷹派政策將較為明顯。

根據渣打銀預估，2024、2025以及2026年，台灣GDP預估值為4.2％、2.3％以及2％，將逐年走低；CPI預測同樣逐年走低，從2.1％、1.7％降至2026年的1.5％。料台灣央行將凍息到2026年。

根據渣打銀對台2025年GDP預估值2.3％，排名全球主要經濟體第四高，次於墨西哥、越南與加拿大，超車馬來西亞、泰國、新加坡、南韓與日本。但如果與其他機構預測值相比，瑞銀日前預估3.2％、主計總處3.29％，渣打銀預估值2.3％偏低，且估計2025年台灣經濟較2024年放緩，原因為何？

劉健恒解釋，第一，渣打銀對台灣2025年經濟展望仍是樂觀，強調2.3％也許不算太高、但也不是看不好；第二，看好2025年出口受到AI需求拉動影響，因為川普政府影響之下，全球生產供應鏈將出現調整，有利台灣，包括技術需求較高的訂單將持續移進台灣，但非科技出口將可能受到全球成長減慢影響。第三，不是出口不好，而是進口更好，對經濟貢獻是拖累。