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颱風假後趕單效應！10月電子零組件業加班工時創近半世紀最高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
製造業加班工時持續處於偏高水準。示意圖／ingimage
製造業加班工時持續處於偏高水準。示意圖／ingimage

行政院主計總處10日發布10月製造業加班工時17.4小時，為八年來同月最高，年增2.1小時，不僅連續五個月正成長，且是近五個月最高。其中，半導體所屬的電子零組件業10月加班工時更高達26.8小時，是44年來最高，該產業累計1~10月平均加班工時24.3小時，更是51年來同期最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，製造業加班工時持續處於偏高水準，主因10月有山陀兒和康芮二個颱風，造成颱風假比較多，而放颱風假期間無法有生產行為，但有單必須出貨，因此廠商以加班來因應，出現趕單效應。

此外，譚文玲還提到，景氣好、需求暢旺也是廠商需要加班的原因，尤其因為AI、高效能運算、雲端服務等應用需求攀升，亦須於颱風假後趕單出貨所以加班。

至於10月全體受僱員工加班工時，則僅比9月多0.7小時，顯示主要加班產業為製造業，尤以當中的電子零組件業更甚。

主計總處統計，10月全體受僱員工人數848.6萬人，較9月增加6,000人，其中醫療保健及社會工作服務業增加2,000人最多，製造業亦增1,000人，營建工程業則減1,000人。

若與2023年同月底比較，亦增4.9萬人。今年前十月受僱員工人數平均844.8萬人，年增2.9萬人，或增0.34%。

10月全體受僱員工加班工時平均為9.1小時，較上月增加0.7小時，較上年同月則增1小時。前十月加班工時平均為8.5小時，較上年同期增加0.4小時；10月加班費平均為2,419元，較上月增加7.89%，較上年同月則增14.32%，前十月加班費平均為2,266元，較上年同期增加8.06%。

加班費 工時

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