交通部將推 TPASS 2.0 預估明年上路

為鼓勵民眾使用公共運輸，交通部規劃再推出TPASS 2.0版，按目前規劃，分為定期票與常客優惠2部分，其中常客優惠最快明年上路。此外，在定期票方面，交通部公路局指出，宜蘭縣已提出方案，預期年底前會上路，其他縣市則還在規劃當中。

中央政府在疫後特別預算中特別編列自112年起至114年起投入200億元，補助各地方政府和交通運具推出TPASS通勤月票，去年7月起陸續上路，目前全台已有20縣市推出27個TPASS優惠方案。據統計，截至今年11月底，全國已有約1,112.5萬人次加值購買TPASS月票，並有約8.35億人次使用月票搭乘各類公共運輸。

公路局統計，在加值購買TPASS通勤月票方案，又以北北基桃為最多人物，其次為南高屏、第三為中彰投苗。為持續推動民眾搭乘公共運輸工具，交通部也將研擬推出TPASS 2.0，將會以定期票或常客優惠方式，持續鼓勵更多人搭乘公共運輸。

對此，公路局副局長張舜清表示，TPASS 2.0中的定期票部分，目前宜蘭縣已有規畫方案，年底前可能會上路，其他縣市則沒那麼快，另外也有規劃常客族方案，優惠方案尚未確定，優惠實施範圍將比過往通勤月票更大更廣，為全國性方案，方案細節仍待交通部核定和公布。