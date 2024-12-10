主計總處：前10月實質總薪資年增1.82% 創4年新高

薪資成長追上通膨，主計總處今天發布，今年前10月實質經常性薪資與實質總薪資平均數分別年增0.5%與1.82%，皆創下4年來新高，此外，前10月總薪資平均數為新台幣6萬1529元，年增率4.06%，也創下近14年新高。

主計總處今天公布10月工業及服務業薪資統計，10月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬6455元，年增2.63%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，合計後總薪資平均數為5萬3227元，年增3.41%。

觀察今年1到10月累計數，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6371元，年增2.71%，總薪資平均數也增4.06%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.5%，實質總薪資平均數年增1.82%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，今年前10月實質經常性薪資平均數為4萬3092元，年增率0.5%為連續7個月正成長，由於是平減後的結果，確實跟10月通膨率低於2%以下有關。

外界關注今年前10月經常性薪資低於平均數員工的比率為69.26%，為5年來新高。譚文玲解釋，如果有極端高薪拉升平均數，就可能造成百分比提高，今年整體而言電子業景氣變好，獎金發得比較多，高薪族群有推升平均數，導致平均數以下的員工占比有所增加。