渣打2025全球經濟展望：美元續強 川普新政策引市場震盪
渣打銀行10日發布2025年全球經濟展望，預測美元在2025年將保持強勢，全球經濟成長率略降至3.1%，其中美國經濟增長表現仍高於全球平均水平，而台灣經濟成長率將在亞太地區保持亮眼表現。然而，市場最大震盪來源為美國新任總統川普，其關稅政策調整可能重塑全球資金流向。
川普2.0政策成關鍵變數。渣打銀行預估，川普政府2025年將針對中國大陸調高10%的關稅，2026年再追加10%。渣打銀行大中華暨北亞區資深經濟分析師劉健恒指出，這將使中國每年GDP減少約1個百分點，促使中國大陸今年年底到明年第2季，將共降息三次、每次降息10個基點，以及共降準3碼。
劉健恆分析，川普新一輪關稅政策可能擴及美國雙邊貿易順差較大的經濟體，包括歐洲、越南及加拿大，進一步加深全球經濟不確定性，對台灣的影響則顯著低於五年前的中美貿易戰。
全球經濟放緩趨勢顯現。劉健恆表示，2025年美國經濟成長率將由今年的2.7%降至1.8%，聯邦基準利率預計下調至3.5%、也就是明年將降息4碼（1碼為0.25百分點）。中國大陸經濟成長率則由今年的4.8%至5.0％，降至明年的4.5％。隨著兩大經濟體同步降速，全球經濟成長率勢必放緩，由今年的3.2％小幅下滑至3.1％。
美元強勢施壓非美貨幣 日圓成例外、明年年底升至140到142日圓兌1美元
劉健恆指出，儘管美國聯準會（Fed）在2024年將基準利率降至4.5%，2025年進一步下調至3.5%，美元仍將受益於川普2.0政策的本土經濟優先導向，以及市場避險需求的推升。美元的強勢將對非美貨幣構成貶值壓力，促使各國央行採取更積極的降息措施以應對。
但他認為，非美央行如果看到自身貨幣過度貶值，同樣會限制降息空間，將為美元帶來短期波動。惟日本成為例外，劉健恆指出，日本沒有降息空間也沒有降息可能性，未來一年需要升息，將反映日圓偏強，2025年底走升至140到142日圓兌1美元。另外，渣打銀也預估台灣央行將持續凍息到2025年。
台灣經濟穩中有升 全球震盪效應可控
在亞太地區，台灣經濟表現將延續亮眼成績，成為區域中的重要穩定力量。劉健恆強調，雖然台灣將面臨川普關稅政策的間接影響，但相較五年前，市場已建立更高的韌性與應對能力，預計台灣經濟受衝擊的幅度將大幅降低。整體而言，渣打銀對2025年的展望中性偏謹慎，市場需密切關注美國新政府政策的走向及其對全球經濟與資金流向的深遠影響。
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