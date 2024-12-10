渣打2025全球經濟展望：美元續強 川普新政策引市場震盪

渣打銀行10日發布2025年全球經濟展望，預測美元在2025年將保持強勢，全球經濟成長率略降至3.1%，其中美國經濟增長表現仍高於全球平均水平，而台灣經濟成長率將在亞太地區保持亮眼表現。然而，市場最大震盪來源為美國新任總統川普，其關稅政策調整可能重塑全球資金流向。

川普2.0政策成關鍵變數。渣打銀行預估，川普政府2025年將針對中國大陸調高10%的關稅，2026年再追加10%。渣打銀行大中華暨北亞區資深經濟分析師劉健恒指出，這將使中國每年GDP減少約1個百分點，促使中國大陸今年年底到明年第2季，將共降息三次、每次降息10個基點，以及共降準3碼。

劉健恆分析，川普新一輪關稅政策可能擴及美國雙邊貿易順差較大的經濟體，包括歐洲、越南及加拿大，進一步加深全球經濟不確定性，對台灣的影響則顯著低於五年前的中美貿易戰。

全球經濟放緩趨勢顯現。劉健恆表示，2025年美國經濟成長率將由今年的2.7%降至1.8%，聯邦基準利率預計下調至3.5%、也就是明年將降息4碼（1碼為0.25百分點）。中國大陸經濟成長率則由今年的4.8%至5.0％，降至明年的4.5％。隨著兩大經濟體同步降速，全球經濟成長率勢必放緩，由今年的3.2％小幅下滑至3.1％。

美元強勢施壓非美貨幣 日圓成例外、明年年底升至140到142日圓兌1美元

劉健恆指出，儘管美國聯準會（Fed）在2024年將基準利率降至4.5%，2025年進一步下調至3.5%，美元仍將受益於川普2.0政策的本土經濟優先導向，以及市場避險需求的推升。美元的強勢將對非美貨幣構成貶值壓力，促使各國央行採取更積極的降息措施以應對。

但他認為，非美央行如果看到自身貨幣過度貶值，同樣會限制降息空間，將為美元帶來短期波動。惟日本成為例外，劉健恆指出，日本沒有降息空間也沒有降息可能性，未來一年需要升息，將反映日圓偏強，2025年底走升至140到142日圓兌1美元。另外，渣打銀也預估台灣央行將持續凍息到2025年。

台灣經濟穩中有升 全球震盪效應可控