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薪資成長戰勝通膨 前10月實質總薪資年增1.82%

中央社／ 台北10日電

主計總處今天公布10月工業及服務業薪資統計，雖然通膨壓力猶存，但實質薪資恢復正成長。今年前10月實質經常性薪資平均數年增0.50%，前10月實質總薪資平均數年增1.82%，創下4年來新高。

主計總處今天表示，10月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬6455元，年增2.63%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，合計總薪資平均數為5萬3227元，年增3.41%。

主計總處統計，今年前10月經常性薪資中位數為3萬7203元，年增3.25%；剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增1.04%。

加班費 薪資

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