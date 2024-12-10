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台灣25大國際品牌揭曉 品牌價值近150億美元創新高

聯合報／ 記者賴昭穎/台北即時報導
2024台灣國際品牌價值於今天揭曉榜單，台灣25大品牌企業代表合影。圖／主辦單位提供
2024台灣國際品牌價值於今天揭曉榜單，台灣25大品牌企業代表合影。圖／主辦單位提供

「2024台灣最佳國際品牌價值」今天公布榜單，在全球經濟放緩與國際政經局勢不確定性增加的情況下，台灣品牌展現韌性，深化競爭實力，總體品牌價值達歷年新高。2024年台灣最佳國際品牌前25名總體價值達147.55億美元，不但創下連續5年超越百億美元的成績，更寫下歷年最佳的價值表現，較去年成長7%，展現台灣品牌的無限潛力。

今年台灣品牌緊跟全球發展趨勢，以敏捷的反應力展示超前的可塑性。在科技領域中，過去一年生成式AI帶來爆發性增長，品牌積極推動相關技術應用，賦予業務強勁成長。華碩連續4年蟬聯榜首，聯發科技打造智慧生活場景，以28%的價值成長登上今年漲幅之冠。光寶近年全面啟動品牌再造工程，結合業務版圖亮眼拓展，首次入榜即獲得第12名的佳績。技嘉積極回應市場需求，強化技術層面布局及內部品牌管理體系，今年也強勢重回榜上。

台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院執行，委託全球第一家獲得ISO 10668認證、國際權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，採用曾協助美國商業週刊（Business Week）進行「全球百大品牌價值調查」之同等品牌鑑價機制，兼顧量化財務分析與品牌經營管理面向的質化分析，從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值。

台灣各領域品牌發展也歸納出六大關鍵議題，科技領域著眼於「AI賦能 ‧ 無限可能」，持續推動AI技術的內外部應用，如研華內部成立AI協作中心、趨勢科技舉辦AI競賽提升員工的數位認知與專業能力。許多品牌持續透過科技解決社會問題，如聯發科啟動科技女力計畫、台達電以實際行動參與生態復育。

此外，光寶成立新創平台、元太拓展電子紙應用領域，積極開展多元合作創新機會。電子消費領域致力將智能科技融入消費者日常生活，實現從感官體驗到生活方式的「全域智能 ‧ 感官擴展」。如華碩深耕智慧醫療領域，宏碁、創見推出智慧家居應用，威剛、技嘉與微星積極延伸AI與物聯網技術拓展智慧生活圈。

運動健康領域品牌引領「精準打造 ‧ 預健生活」，推動個性化智能健康管理，邁向身心靈精準升級的時代。如喬山推出數位內容平台打造智能服務；巨大、美利達回應騎乘需求，為品牌賦予更多元健康生活意義。工業製造品重視全面綠色轉型，實踐「智慧驅動 ‧ 永續共融」，如中鼎成立供應商淨零聯盟，推動供應鏈的永續轉型。

食品零售領域推升「綠色食尚 ‧ 複合零售」，因應年輕世代需求的變動，藉由創新商業模式及品牌體驗來吸引新世代消費者。金融服務領域竭力保障交易安全並拓展服務場景，構建「多元整合 ‧ 智能防禦」的數位生態圈，透過AI技術護航客戶資產與交易安全。

2024台灣25大國際品牌榜單。圖／主辦單位提供
2024台灣25大國際品牌榜單。圖／主辦單位提供

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