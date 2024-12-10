商總許舒博：政府允服務業開放外勞 但要先提高本勞薪資
全國商業總會10日舉辦「2024行政院長與商業領袖座談會」，會後記者會上，商總理事長許舒博表示，面對缺工問題，行政院長卓榮泰已指示新任勞動部長洪申翰，必須在農曆春節後提出產業缺工解決方案，對於開放服務業申請移工則持開放態度，前提是提出申請的服務業必須先調高本勞薪資，台灣勞工薪資必須高過移工。
中華民國全國商業總會10日上午辦理「2024行政院長與商業領袖座談會」，由許舒博與行政院長卓榮泰共同主持，邀請相關部會首長出席。許舒博表示，服務業是台灣經濟活動的主體，更是穩定社會發展的重要力量，目前就業人口約700萬人，占總就業人數逾六成，扮演穩定就業關鍵角色。2023年全台賦稅收入高達新台幣3.4兆元，其中工商企業繳稅超過2兆元，約占總稅收59%以上。
許舒博表示，這次座談會討論議題，將與行政院團隊反映包括金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等九大面向，涵蓋80個行業，共63項提案。其中針對缺工問題，商總呼籲，勞動部針對本國勞工缺乏從事意願的服務業職務別，開放服務業進用外籍移工，並協助商總成立統籌外展移工的非營利事業機構。
許舒博在會後記者會上，針對缺工問題轉述，由於洪申翰才剛上任勞動部長，卓榮泰已責成勞動部，針對服務業開放移工問題，在農曆年後要提出完整配套措施解決以及具體做法。對於開放服務業申請移工則持開放態度，前提是提出申請的服務業必須先調高本勞薪資，台灣勞工薪資必須高過移工。
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